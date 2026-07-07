La Policía Local Orihuela y Policía Nacional esclarecen un robo con violencia cometido en Ociopía

La coordinación entre la Policía Local de Orihuela y la Policía Nacional permitió esclarecer en pocas horas un robo con violencia cometido durante la madrugada del pasado día 3 en un establecimiento de restauración situado en el centro comercial Ociopía.

Los hechos se iniciaron tras recibirse un aviso al 112 alertando de un robo con violencia en un restaurante de la zona. Una vez en el lugar, los agentes recabaron el testimonio de los trabajadores, quienes facilitaron una descripción física y de la vestimenta del presunto autor.

La investigación avanzó gracias a las imágenes aportadas tanto por el establecimiento como por el servicio de seguridad del centro comercial, que permitieron obtener varias fotografías del sospechoso con el rostro descubierto tras haber permanecido merodeando por las inmediaciones del local antes de cometer el robo.

Localización

Tras el análisis del material gráfico, agentes de la Policía Local reconocieron de forma inmediata al individuo, aportando su identidad y domicilio. La rápida actuación de los agentes permitió orientar la investigación desde los primeros momentos, facilitando a la Policía Nacional la continuación de las diligencias de forma coordinada.

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A continuación, efectivos de ambos cuerpos policiales se desplazaron hasta el domicilio del sospechoso para realizar las oportunas gestiones de localización. Continuando las actuaciones y culminando con la puesta a disposición policial para la continuación de las diligencias del presunto autor, que además estaba implicado en otros robos similares con violencia ocurridos el mismo día. La rápida respuesta policial y la estrecha colaboración entre la Policía Local de Orihuela y la Policía Nacional permitieron el esclarecimiento de los hechos en un corto espacio de tiempo.