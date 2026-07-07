El PP y el Orgullo de Orihuela en pie de guerra: "Me respetas, te respeto; no me respetas… Muérete"

El PP ha cerrado filas en torno a la edil de Bienestar Social e Igualdad, Agustina Rodríguez, tras los insultos recibidos en la I Gala Miss Drag Queen, una de las principales novedades de la programación organizada conjuntamente entre el Ayuntamiento y la asociación Atrévete Orihuela para conmemorar el Orgullo.

Así, el grupo popular ha condenado este martes "los ataques personales sufridos" durante el evento, que se celebró el viernes, y ha avanzado que está estudiando emprender acciones legales. Los diez concejales, incluyendo al alcalde, Pepe Vegara, han comparecido para lanzar un comunicado de "respaldo absoluto, firme e incondicional" a Rodríguez, que abandonó el acto después de que la presentadora Deli Oslo, drag queen oriolana y fundadora de la asociación Mundo Drag, dijera desde el escenario "me respetas, te respeto; no me respetas… Muérete. Pa' que lloren los míos, que lloren los tuyos".

El grupo popular este martes respaldando a la concejala Agustina Rodríguez (en el centro) / Información

El portavoz popular, Víctor Valverde, ha criticado "con la máxima contundencia" lo sucedido, no para alimentar una polémica política ni para entrar en una confrontación partidista, ha asegurado, sino porque "el viernes se cruzó una línea que nunca debió cruzarse" y porque existen situaciones en las que "guardar silencio deja de ser una opción".

Por eso, también ha reclamado una condena expresa por parte de todos los grupos políticos (Vox, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos), anunciando al mismo tiempo que sus servicios jurídicos están analizando las grabaciones y todos los hechos acontecidos para determinar las correspondientes acciones legales.

El edil ha señalado que Rodríguez "no acudió a provocar, ni a confrontar, ni a participar en ningún debate político. Acudió a cumplir con su responsabilidad pública", y recibió a cambio "el señalamiento personal, la humillación pública o la intimidación de quien está ejerciendo una responsabilidad institucional", por lo que "no existe causa, ideología o reivindicación que justifique convertir un acto público en un escenario para atacar personalmente a una representante del Ayuntamiento".

"No está sola como concejala. No está sola como compañera. No está sola como mujer", ha concluido Valverde, dirigiéndose a la concejala, de la que ha destacado el trabajo desarrollado desde el inicio del mandato al frente de las políticas sociales, de igualdad y de atención a los colectivos más vulnerables.

"Una encerrona"

La edil ha explicado que ni siquiera tenía previsto acudir debido a compromisos de agenda, pero que finalmente asistió tras ser invitada expresamente por la asociación para entregar los premios. Lo que se encontró, según sus propias palabras, fue "una encerrona, una trampa y un discurso de odio directo y personal", dejando claro que no piensa dejar pasar unos hechos de tal naturaleza, al tiempo que ha responsabilizado de lo ocurrido a la presentadora, a quienes colaboraron en esos hechos y a quienes los aplaudieron, pero diferenciando claramente lo ocurrido del conjunto del colectivo LGTBI, por el que ha asegurado que seguirá trabajando, porque "la defensa de los derechos sociales no es patrimonio de nadie". En este sentido, ha afirmado al PP "no lo van a arrinconar", lamentando que, tras los hechos, la única respuesta recibida por parte de la asociación organizadora haya sido "el silencio".

Antonio Bravo, portavoz de Atrévete Orihuela, y la concejala Agustina Rodríguez, en la presentación de la programación / Información

Desmentidos

Por su parte, Atrévete Orihuela ha manifestado su apoyo a Deli Oslo, además de afirmar que siempre ha condenado y "condenaremos cualquier tipo de ataque de odio hacia cualquier persona". Sin embargo, ha desmentido "de forma categórica" que sus palabras fueran dirigidas a la concejala: "Se trató de una reivindicación generalizada hacia quienes no respetan al colectivo LGTBIQ+".

La propia Deli Oslo ha negado rotundamente que el mensaje fuera dirigido a Rodríguez, lamentando si se pudo malinterpretar la forma de expresarse, aunque ha mantenido al mismo tiempo el fondo de su crítica hacia la intolerancia.

Según ha explicado Atrévete, la drag lo comentó porque para la gala el Ayuntamiento solo aportó la apertura de puertas y tres bolsas de regalos que se pueden conseguir gratis en las oficinas de turismo. El resto de organización y de costes lo pusieron las empresas organizadoras y la asociación, desde la corona, los 300 euros de premio y hasta las botellas de agua.

La ciudad marcha por los derechos LGTBI / Áxel Álvarez

La asociación también ha desmentido que guardara silencio, sosteniendo que esa misma noche se puso en contacto de inmediato con el técnico de la Concejalía de Bienestar Social, sin recibir respuesta, para aclarar que nadie de la organización conocía el contenido del discurso: "Lo ocurrido nos pilló por sorpresa a la propia organización. Tras entregarle un reconocimiento a Deli Oslo por su incansable trabajo durante cinco años en favor del colectivo en Orihuela, ella tomó el micrófono para ofrecer un discurso propio, hablando en calidad de premiada y no como presentadora del evento", detalla.

Por ello, ha criticado que el PP acuse a Atrévete "indirectamente como cómplices", así como el cambio de postura de Rodríguez, que, durante el evento, sentada junto al presidente de la asociación, Antonio Bravo, le transmitió verbalmente que entendía perfectamente que la organización no tenía nada que ver con el discurso improvisado que se estaba pronunciando.

"Desde Atrévete Orihuela lamentamos la polémica generada y que se intente empañar el éxito de un evento histórico para el municipio por una libre interpretación de un discurso ajeno a la organización. Seguiremos trabajando, como siempre, desde el respeto, el diálogo y la defensa de los derechos de todas las personas, sea con o sin el Ayuntamiento", han concluido.

Críticas al bipartito

Bravo, ya en el pregón de la marcha del Orgullo, que se celebró el jueves, fue muy crítico con los discursos de odio por parte de la extrema derecha, que "ha entrado en las instituciones para intentar hacernos volver al pasado con esos discursos que nos señalan, que nos llaman "enfermos" o que pretenden devolvernos a la clandestinidad", añadiendo que "cuando se da alas a la intolerancia desde las tribunas públicas, se está dando vía libre para que nos golpeen en las calles".

Una de los mensajes en la marcha reivindicativa del jueves / Áxel Álvarez

Así, Bravo recordó que este día es algo más que un desfile de escaparate o un acto para cumplir el expediente. "El Orgullo no es una fiesta pasajera de verano, no es un evento para que los políticos se hagan una foto de cara a la galería ni un lavado de imagen anual", enfatizó, al tiempo que sostuvo que "el Ayuntamiento tiene la obligación moral y legal de dejar de mirar hacia otro lado y ser un escudo protector real".

Así, fue muy crítico con el bipartito de PP y Vox, resaltando que "la igualdad real y la protección no pueden depender de una disciplina de voto ni de un pacto de sillones solo por mantener los equilibrios políticos".

Orgullo descafeinado

Como valoración de la jornada, el PSOE lamentó que "Orihuela haya vivido el Orgullo más descafeinado y menos participativa de los últimos años" por "la escasa inversión, la pérdida de programación y la falta de liderazgo institucional".

Una edición que, a juicio del edil socialista Juan López, expresidente de Atrévete, es "el reflejo de un mandato marcado por el progresivo retroceso de las políticas LGTBI de PP y Vox".

Como ejemplo citó la reducción de la inversión municipal: "Mientras que en 2022 las concejalías de Igualdad y Juventud destinaron conjuntamente alrededor de 30.000 euros para desarrollar una programación amplia con pregoneros, actuaciones, talleres, actividades familiares y propuestas culturales, este año el Ayuntamiento apenas ha destinado alrededor de 8.000 euros", concluyendo que "el Orgullo de este año es la consecuencia de un mandato en el que el gobierno municipal ha ido desmantelando las políticas LGTBI".