Solo seis de los 35 ascensores municipales de Orihuela pasan la revisión sin defectos

La polémica que salpicó la presentación del libro oficial de la Semana Santa de Orihuela en La Lonja, allá por marzo, a cuenta del ascensor precintado desde febrero para acceder al auditorio, generando estupor y quejas entre los asistentes, sobre todo entre las personas con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas que no pudieron acceder al recinto sin ni siquiera haberse advertido previamente a los organizadores del acto, era tan solo la punta del iceberg de un problema mayor: el estado general de los 35 ascensores municipales, en algunos casos primordiales para la accesibilidad en edificios públicos y hasta alguna que otra playa.

Ahora, el Ayuntamiento ha licitado el contrato para ponerlos a punto con un presupuesto de 88.810 euros y una duración de seis meses. Una licitación que -hay que aclarar- se hace necesaria para subsanar las deficiencias detectadas -la mayoría calificada como graves- y que quedan fuera del servicio adjudicado en 2023 de mantenimiento.

Sale ahora, pese a que se advirtieron en las inspecciones reglamentarias realizadas por el Organismo de Control entre junio y septiembre de 2025.

Un año después de los certificados de inspección, el propio pliego establece la urgencia de intervenir, ya que "en la mayoría de los casos son elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente, tanto para los operarios de mantenimiento como para los propios usuarios de los ascensores".

Con todo, también se indica que se establecía un plazo de subsanación de seis meses -ya superado- o serían puestos fuera de servicio tras una segunda inspección.

"Esta situación afecta a 22 ascensores de los 35 aparatos que dan servicio a los edificios municipales, pudiendo quedarse sin servicio todos o alguno de estos aparatos", reconoce la propia Administración.

Además, se indica que es necesario adaptarlos para cumplir con el Incremento de Seguridad en Ascensores Existentes (ISAE), a tenor de la nueva normativa, para lo que hay un plazo de un año.

Radiografía

Las averías y defectos no son pocos. El propio pliego de condiciones del contrato supone una radiografía de la situación pormenorizada en la que se encuentra cada elevador. De los 35, solo seis tienen un resultado favorable y sin defectos: Museo de la Muralla, Museo de la Reconquista, Casa natal Miguel Hernández, los antiguos juzgados -un edificio rehabilitado hace algo más de un año-, el centro cívico de La Aparecida y el centro polivalente de San Bartolomé, con la salvedad de que estos tres últimos no necesitan ninguna intervención, mientras que los tres primeros precisan alguna pequeña reparación.

Otros seis están fuera de servicio, por lo que no se incluyen en el contrato, sino que deberán ser objeto de estudio individualizado para su puesta en marcha. Uno de ellos es el que se encuentra en el edificio Miraver para acceder a la playa de Barranco Rubio. Para suplir este servicio, el Consistorio acaba de licitar un monovolumen con viajes diarios de 10 a 15 horas -está por ver si llegará a tiempo de que se ponga en marcha en agosto-. En la misma situación se encuentran los del Teatro Circo, el retén de la Policía Local que hay en la calle Miguel Hernández, el centro de interpretación del Palmeral, el Centro de Emergencias de la Costa y el que hay en Punta Prima, que proporciona acceso al arenal salvando unas escaleras de gran desnivel.

Playa de Punta Prima

Este último caso es especialmente llamativo, entre otras cosas, por la época estival y porque desde que se abrió en 2010 acumula años de averías, encadenando varios veranos en los que pasa más tiempo fuera de servicio que operativo -oficialmente, debe funcionar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre-.

A excepción de los otros seis, sí está incluido en este contrato, aunque tampoco llegará a tiempo este verano. Su ficha indica que no funciona desde una avería causada el 26 de julio del año pasado tras inundarse el foso del aparato a causa de agentes atmosféricos. Ya en agosto un informe técnico advierte de que su funcionamiento requiere de una reparación de 8.293 euros.

Un informe establece que son necesarios cinco meses para un nuevo ascensor en Punta Prima sin contar el proceso de licitación aún pendiente / TONY SEVILLA

Sin embargo, no es hasta el pasado abril cuando hay otro informe para estimar los plazos para sustituirlo por uno nuevo, algo que se contemplaba en los presupuestos de 2024, pero que aún ni se ha licitado. Una evaluación que se realiza "vista la necesidad expresada por la Concejalía de Costa para la puesta en funcionamiento del ascensor con el fin de dotar de accesibilidad a la playa a la que da servicio a la mayor brevedad posible y especialmente en el periodo estival".

El técnico suscribe que el ascensor, debido a su ubicación a la intemperie en primera línea de costa y al ambiente salino que lo envuelve, viene sufriendo numerosas averías, encontrándose pendiente de reparación. En este sentido, determina que, teniendo en cuenta que se desconoce el estado de tramitación de la licitación necesaria para la compra de uno más idóneo, el plazo de mínimo para disponer de uno nuevo es de cinco meses desde que se adjudique la adquisición y suponiendo que no surja ningún imprevisto. Así, concluye que se hace evidente que la única opción para tenerlo en marcha este verano sería ejecutar las reparaciones, que son las que ahora se licitan y que tampoco llegarán a tiempo.

Defectos

De los otros 35 aparatos, solo tres obtienen un informe favorable, aunque con defectos leves: el segundo ascensor que hay en Barranco Rubio, el del colegio Rincón de Bonanza y el de la biblioteca municipal María Moliner.

Otro requiere de una modernización completa o sustitución, el del edificio Greco (en la calle Marqués de Arneva), mientras que otros 19 se saldan con una calificación desfavorable con defectos graves. Se corresponden con el Ayuntamiento en la Costa y en la ciudad, Casa Cassinello, Fundación Miguel Hernández, los centros cívicos de la Costa y de Molins, los tres que hay en La Lonja, Palacio del Agua, edificio Poeta del Pueblo, edificio multiusos Carmen Conde y los colegios Los Dolses, Fernando Loaces, Hurchillo, Miguel Hernández, Virgen de Monserrate y Playas de Orihuela, así como el centro de educación especial Antonio Sequeros.