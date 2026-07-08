El Hospital Vega Baja cierra 28 camas de hospitalización este verano por las obras de ampliación

El cierre de 28 camas de hospitalización en el Hospital Vega Baja durante los meses de verano está generando polémica. Según la planificación prevista, durante el mes de julio permanecerá cerrada la planta de Traumatología, mientras que durante agosto y septiembre se clausurará una planta completa de Medicina Interna, lo que supondrá una reducción de 28 camas hospitalarias.

A ello se suma la disminución de la actividad quirúrgica programada durante la época estival, una circunstancia que repercutirá directamente en el incremento de las listas de espera, tal y como ocurre también en otros hospitales de la Comunitat Valenciana dentro del plan estival de la Conselleria de Sanidad, según ha alertado el PSOE comarcal, que ha criticado que esta decisión adoptada por el Consell de Pérez Llorca "vuelve a situar a la comarca entre las grandes perjudicadas de la política sanitaria del Partido Popular", han lamentado los socialistas.

El PSOE Vega Baja ha recordado que, por tercer verano consecutivo, el Gobierno del PP reduce recursos sanitarios en la comarca en plena época de mayor presión asistencial: "El PP ha convertido el cierre de camas y la reducción de actividad hospitalaria en una rutina cada verano. Cada cama que se cierra significa menos capacidad para ingresar pacientes, más saturación en Urgencias y más demora para quienes esperan una intervención quirúrgica".

El secretario de Sanidad del PSOE comarcal, Pepe Cámara, ha asegurado que "la Vega Baja no puede permitirse otro verano de recortes sanitarios precisamente cuando nuestra población aumenta de forma considerable por la llegada de miles de visitantes y cuando el envejecimiento de la población hace que la demanda asistencial sea cada vez mayor".

En este sentido, ha señalado que "el Consell vuelve a priorizar el ahorro en sustituciones de personal frente a la atención sanitaria. Menos camas, menos actividad quirúrgica y plantillas insuficientes nunca pueden ser la respuesta a una comarca de más de 400.000 habitantes que en verano incrementa notablemente su población", añadiendo al mismo tiempo que los representantes de los trabajadores del Departamento de Salud de Orihuela llevan meses alertando de la falta de personal y reclamando refuerzos para garantizar una atención de calidad.

Obras de ampliación

Por su parte, desde la gerencia del centro hospitalario se señala que la planificación asistencial del verano en el Hospital Universitario Vega Baja se ha coordinado con la dirección técnica de las obras de ampliación para ejecutar durante el periodo estival algunas fases clave, como la conexión entre los edificios existentes y los nuevos, minimizando el impacto sobre la actividad asistencial.

"La prioridad es garantizar la seguridad de pacientes y profesionales, manteniendo el mayor nivel posible de actividad asistencial durante la ejecución de estas actuaciones", han subrayado las mismas fuentes, que también han incidido en que el Plan de Vacaciones del Departamento de Salud de Orihuela incrementa este año, por tercer año consecutivo, tanto su presupuesto como el número de profesionales con respecto al ejercicio anterior, asegurando que este refuerzo se refleja especialmente en categorías como Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con el objetivo de garantizar la atención a la ciudadanía durante el periodo estival.

"El argumento de las obras de ampliación no puede servir de excusa para reducir la capacidad asistencial del hospital. Se debería haberse planificado de manera que no supusiera un nuevo recorte para los pacientes", ha afirmado Cámara, para el que "el problema no son las obras, sino la falta de planificación del actual Consell. Cuando una administración sabe que en verano aumenta la demanda sanitaria, su obligación es reforzar los recursos, no reducirlos".

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El PSOE Vega Baja denuncia que esta política de recortes vuelve a producirse en una comarca que históricamente ha sufrido un déficit de inversiones sanitarias y considera que la Generalitat continúa "viviendo de las inversiones heredadas del Botànic mientras deteriora progresivamente los servicios públicos".