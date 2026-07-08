Leiva pondrá el broche de oro a Brilla Torrevieja con un concierto único este año en la Comunidad Valenciana

Música en directo, gastronomía y experiencias para todos los públicos se darán cita del 7 al 15 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja para celebrar la sexta edición de uno de los festivales más aclamados por el público: Brilla Torrevieja. Esta edición llega, además, con uno de sus grandes reclamos: Leiva anuncia el fin de gira en España de su Tour Gigante, el espectáculo más imponente y emocionante de toda su carrera, y Brilla Torrevieja será su única fecha en toda la Comunidad Valenciana, Murcia y Zona de Levante.

Brilla Torrevieja vuelve a contar con artistas internacionales y referentes nacionales en una programación diversa que combina actuaciones de primer nivel, formatos temáticos y propuestas dirigidas a distintas generaciones, manteniendo el espíritu cercano, familiar y experiencial que ha caracterizado al evento desde su nacimiento. Y es que, desde 2021, este festival ha logrado posicionarse como uno de los más singulares del Levante español gracias a una propuesta diferenciadora y atractiva de la que ya han disfrutado más de 150.000 personas de diferentes países, traduciéndose en un importante impacto económico en la ciudad anfitriona.

Cartel de Brilla Torrevieja

La programación arranca el 7 de agosto con La Trend Fest, una de las fiestas urbanas con mayor proyección del momento, encabezada por JC Reyes, uno de los artistas más escuchados del panorama nacional, acompañado por varios DJs invitados que convertirán el Parque Antonio Soria en el epicentro de la música urbana durante la primera gran noche.

El 12 de agosto actuarán las guerreras K-pop, uno de los fenómenos culturales y musicales con mayor crecimiento entre niños y adolescentes / .

Un día más tarde, el 8 de agosto, tendrá lugar una nueva edición de Brilla Remember, una cita que se ha convertido en una de las señas de identidad del festival y que este año contará con protagonistas de excepción como la belga Kate Ryan, que celebra sus 25 años de trayectoria musical con una actuación en directo acompañada de su banda.

La programación continuará el 12 de agosto con las guerreras K-pop, uno de los fenómenos culturales y musicales con mayor crecimiento entre niños y adolescentes en los últimos años.

Para concluir, el 15 de agosto, Brilla Torrevieja contará con la actuación de Leiva / .

Y, para concluir, el 15 de agosto, Brilla Torrevieja contará con la actuación de Leiva, que ofrecerá en el festival su único concierto de 2026 en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Se trata de una oportunidad única para disfrutar en directo de uno de los músicos más influyentes del panorama actual español tras haber anunciado su intención de apartarse de los escenarios durante algún tiempo.

Zona gastronómica

Como en ediciones anteriores, Brilla Torrevieja volverá a contar con una cuidada zona gastronómica, concebida para complementar la experiencia del público con una amplia oferta de restauración, diferentes propuestas culinarias, bebidas y espacios de descanso donde disfrutar del ambiente veraniego antes y después de cada concierto.

Mapa de la Localización del Parque Antonio Soria.

Con seis ediciones a sus espaldas, Brilla Torrevieja continúa evolucionando y manteniendo intacta su esencia: ofrecer una experiencia cultural completa capaz de conectar música, ocio, gastronomía y territorio, contribuyendo además a reforzar el posicionamiento de Torrevieja como uno de los grandes destinos estivales del Mediterráneo.