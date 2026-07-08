Las obras del parque Alto de la Casilla de Torrevieja arrancarán en agosto para concluir en primavera

Ya están adjudicadas las obras para ejecutar el parque urbano Alto de la Casilla, un espacio de 37.000 metros cuadrados que está llamado a convertirse en una de las infraestructuras verdes más importantes de Torrevieja, tras más de dos décadas en estado de semiabandono, retomando aquel primer intento, bajo mandato del alcalde Pedro Hernández Mateo, a principios de los 2000, cuando -con un coste de más de medio millón de euros- se acumularon miles de toneladas de materiales inertes para elevar el terreno con una estructura flanqueada por muros de hormigón, que desde entonces da la bienvenida a los conductores que atraviesan el término por la N-332.

Pese a que los plazos previstos, en enero, eran que se resolviera el concurso en abril para comenzar las obras en mayo y finalizarlas en el primer trimestre de 2027, finalmente es ahora cuando la junta de gobierno local las ha adjudicado con una inversión de 10.370.583 euros.

La empresa que se ha hecho con el suculento contrato es la UTE Abala Infraestructuras-Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales -ambas mercantiles del Grupo Hozono Global-, que ha obtenido la mayor valoración global del procedimiento con 97,49 puntos, tras la evaluación de los criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego de contratación, con una rebaja del presupuesto base de licitación del 13 %, lo que suponen 1.549.627 euros menos que el presupuesto base de licitación, tal y como adelantó este periódico.

Tras esta adjudicación, el Consistorio prevé que a lo largo del próximo mes de agosto comiencen a ejecutarse las obras, que tendrán una duración de ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, por lo que podrían estar finalizadas, si se cumplen todos los plazos previstos, en la primavera de 2027, justo antes de las elecciones municipales.

Datos principales del Parque del Alto de la Casilla / Fuente: Proyecto analizado por IA

El procedimiento de licitación ha contado con una elevada participación empresarial, con 13 ofertas presentadas, lo que evidencia el interés que ha despertado una actuación que transformará este espacio en un gran parque urbano destinado al ocio, la convivencia, el deporte y el disfrute de vecinos y visitantes.

Además de la oferta económica, la adjudicación ha tenido en cuenta criterios de calidad, garantías y mejoras al proyecto, resultando finalmente la propuesta de esta UTE, que también participa en la recogida de residuos y limpieza viaria, la conservación de parques y jardines, la rehabilitación de la Fábrica de Hielo, la obra de la explanada del recinto ferial del puerto y la rampa de acceso al paseo del dique de Levante, entre otros servicios, la mejor valorada por los servicios técnicos municipales.

Mejoras

La adjudicataria incorpora la totalidad de las mejoras opcionales previstas por el Ayuntamiento, que supondrán un importante valor añadido al parque sin incremento del coste para la Administración.

Entre ellas destaca la instalación de 810 metros cuadrados adicionales de pérgolas de geometría orgánica, distribuidas en diferentes zonas del parque para generar amplios espacios de sombra y mejorar el confort de los usuarios, especialmente durante los meses de mayor calor, así como una nueva zona de juegos infantiles universales e inclusivos, integrada por siete elementos homologados, diseñados para favorecer el juego de todos los niños con independencia de sus capacidades: la bota loca, la ballenita, faro con red, arco hamaca, locomotora, barquito transatlántico y estrella de mar con tobogán.

Estas mejoras están valoradas conjuntamente en 267.350 euros, correspondiendo 238.950 euros a la instalación de pérgolas y 28.400 euros a los juegos infantiles universales.

Participantes

En total, concurrieron al procedimiento 13 grandes empresas y uniones temporales del sector de la obra pública y la construcción que son, por orden de puntuación, ACSA, Obrascón Huarte Lain, Vías y Construcciones, Dragados, Eiffage Infraestructuras, UTE Construcciones Urdecon-Etosa, Acciona Construcción, CHM Obras e Infraestructuras, Gestaser-Conelsan, ASCH Infraestructuras y Servicios, Imesapi-Aitana y ATG Desarrollos 2011.

Los informes técnicos concluyen además que ninguna de las ofertas presentadas incurre en valores anormalmente bajos o desproporcionados, cumpliendo todas ellas los requisitos establecidos en la legislación de contratos del sector público.

Una de las zonas de juegos infantiles, según el proyecto / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Con esta adjudicación, ha concluido el Ayuntamiento, el equipo de gobierno continúa "avanzando en la creación de nuevos espacios verdes de calidad, apostando por una ciudad más sostenible, accesible y pensada para el disfrute de las familias, dotando al futuro parque urbano Alto de la Casilla de amplias zonas estanciales, nuevos espacios de sombra y áreas de juego inclusivas que convertirán este enclave en uno de los grandes pulmones verdes del municipio".

En realidad, la actuación rescata un proyecto inacabado que se remonta a principios de los años 2000 en el que se llevó a cabo una acumulación de materiales de un vertedero de inertes para luego diseñar un mirador sobre la laguna de Torrevieja, la de La Mata y el mar, y que fue abandonado porque requería de una inversión como la que se va a realizar ahora, en la que una parte muy relevante del presupuesto -en torno al 20 %- debe emplearse a consolidar la cimentación sobre el suelo inestable de relleno formado en su día con material de escombro con más de 300 micropilotajes.

Espacio

Así, contará con dos accesos principales y un gran eje vertebrador que estructura el recorrido interior, dotado de zonas de sombra que facilitan el paseo y la estancia durante todo el año, con una zona arbolada de picnic, dos grandes áreas de juegos infantiles, un mirador panorámico y una cafetería integrada en el entorno, concebida como punto de encuentro y descanso. Además, dispone de un parking con 89 plazas de aparcamiento, así como una zona específica para estacionamiento de bicicletas, fomentando la movilidad sostenible.

Recreación del resultado final según el proyecto / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

La cafetería tendrá una capacidad aproximada para casi 170 personas y contará con zona de aseos, que darán servicio tanto al propio establecimiento como al conjunto del parque, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y el confort del espacio público.

En total, se plantarán 537 árboles, como ejemplares de pino carrasco, ciprés, araucarias o jacarandas, acompañados por una amplia y cuidada selección de especies vegetales de bajo consumo hídrico y adaptadas al entorno.

El proyecto incluye la plantación de más de 12.000 unidades de plantas arbustivas como hibiscos o phitosporum, así como especies aromáticas tipo lavanda, romero o tomillo, en un total de 1.540 unidades adicionales, que ocuparán más de 10.000 metros cuadrados, configurando un espacio verde diverso, sostenible y con un alto valor ambiental y paisajístico, así como zonas de césped a lo largo del parque, que ocuparán una superficie de 5.000 metros cuadrados.

Atractivos

Uno de los grandes atractivos del parque será su oferta lúdica, especialmente pensada para el público infantil y familiar. El espacio contará con 37 juegos infantiles, distribuidos en dos grandes zonas tematizadas, concebidas como áreas diferenciadas pero complementarias, integradas en el paisaje y adaptadas a distintas edades, con capacidad las dos zonas para un total de 400 niños.

La primera de ellas, denominada Laguna Rosa, se inspira en el entorno natural de las salinas y en los valores paisajísticos del municipio. Esta zona recrea un ambiente vinculado al agua y a la naturaleza, con juegos que fomentan la imaginación de los más pequeños, como la Torre y Montañas de Sal, los Vagones Mineros o dos grandes estructuras hexagonales con toboganes que simulan moléculas de sal. Hasta 230 niños podrán disfrutar al mismo tiempo en este espacio infantil que contará con 22 juegos diferentes.

La segunda zona, Mundo Náutico, rinde homenaje a la estrecha relación de Torrevieja con el mar y su tradición marítima. En este ámbito, según mantiene la nota de prensa, se concentran algunos de los elementos más singulares del parque, como el Barco de Torrevieja, el Tiburón y el Faro, una gran estructura icónica que superará los 13,65 metros de altura y un diámetro entre 4,75 y 3,75 metros, y que se convertirá en uno de los hitos visuales del parque. Esta zona Mundo Náutico podrá acoger en sus diversos espacios hasta 164 niños y niñas.