Cierran una piscina del Palacio del Agua de Orihuela hasta nuevo aviso

Varias quejas se acumulan desde que ha comenzado julio por el cierre de la piscina pequeña del Palacio del Agua de Orihuela, donde se imparten los cursos intensivos de natación para niños y las clases de aquagym para adultos, que se ha clausurado por un problema estructural en la cubierta situada sobre ese vaso de la instalación.

Los usuarios, que ya han abonado sus cursos, siguen sin poder utilizar estas instalaciones, y además el cabreo aumenta porque, aseguran, no han recibido una explicación clara. Únicamente, se les ha trasladado que la actuación está pendiente de un informe técnico municipal, pero el Ayuntamiento alega falta de personal técnico para emitirlo.

Tras varias semanas, lamentan los usuarios, nadie ha informado públicamente sobre el origen del problema, el alcance de los daños ni el plazo previsto para la reapertura. "La falta de información solo aumenta la incertidumbre y el malestar de las familias y de los usuarios afectados", critican desde la junta del Distrito III, que alega que debería ser una prioridad dotar a los servicios técnicos de los medios necesarios para resolver con rapidez este tipo de incidencias. "Los vecinos no solo merecen respuestas, también transparencia, información y una solución urgente", concluyen.

Con todo, la Concejalía de Deportes advirtió a través de sus redes sociales el día 1 de que "debido a una incidencia quedaban suspendidas temporalmente y por precaución" las clases y actividades que se desarrollan en la piscina interior pequeña. "La zona permanecerá sin uso hasta que se realice la correspondiente revisión técnica", añadía el mensaje, que también explicaba que se informaría de la reapertura también a través de las redes sociales.

Después, ha remitido un correo electrónico a los usuarios en el que se avisaba de que el vaso de enseñanza permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso, por lo que se suspendían las actividades programadas durante el mes de julio. Asimismo, se indicaba que las personas inscritas pueden solicitar la devolución de las tasas a través del registro general del Ayuntamiento junto con una serie de documentación requerida.

Críticas

Este mismo jueves el PSOE ha criticado la gestión de la concejalía, cargando contra el edil Víctor Sigüenza, al que ha acusado de gobernar "a golpe de parche tras tres años de abandono de las instalaciones deportivas". Para los socialistas, los 115.000 euros anunciados para las piscinas municipales exteriores "no son una inversión, una actuación improvisada para corregir, a última hora, problemas que el propio Gobierno del Partido Popular ha dejado agravar durante tres años".

Según el concejal socialista Luis Quesada, "actúan porque Sanidad obliga a corregir incumplimientos, no porque exista un plan para mejorar las instalaciones deportivas", criticando al mismo tiempo que el Ayuntamiento haya esperado al inicio del verano para licitar unas obras con un plazo de ejecución de 45 días.

Quesada ha recordado que la propia memoria técnica del contrato reconoce que las actuaciones responden a incumplimientos de la normativa sanitaria y a la falta de mantenimiento. En las piscinas de San Bartolomé, La Murada y Ociopía será necesario adaptar las instalaciones para cumplir el Decreto 85/2018 de Sanidad, mientras que en Orihuela Costa el documento atribuye las reparaciones al deterioro acumulado por la ausencia de mantenimiento preventivo. "Estas obras no se hacen porque el PP quiera mejorar las piscinas, sino porque no les queda otra si quieren mantenerlas abiertas", ha incidido.

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Precisamente, como ejemplo, ha señalado el estado del Palacio del Agua, "la principal instalación deportiva municipal y también el mejor reflejo del abandono del Gobierno". Las goteras continúan, la cubierta sigue sin una solución definitiva y las averías provocan interrupciones constantes del servicio, obligando a cerrar la piscina de manera reiterada. "Los usuarios están cansados de pagar por un servicio que cada dos por tres deja de prestarse con normalidad", ha concluido el edil.