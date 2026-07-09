Comisiones de fiestas y clubes deportivos de Orihuela con el agua al cuello por el retraso, otra vez, de las ayudas municipales

Comisiones de fiestas y clubes deportivos de Orihuela se encuentran en jaque por el retraso, otra vez, de los pagos de las subvenciones de 2025 por parte del Ayuntamiento, dentro de las ayudas que el Consistorio otorga a asociaciones que llevan a cabo los festejos en barrios y pedanías, una convocatoria que este año se adelantó a mediados de junio con una cuantía de 368.600 euros, con el objetivo de respaldar la celebración de festejos que forman parte de la identidad cultural y social del municipio.

Este tipo de ayudas contempla el abono anticipado del 80 % de la subvención concedida, mientras que el 20 % restante se debe hacer efectivo una vez presentada y aprobada la correspondiente justificación de gastos directamente vinculados a la organización de las fiestas, como bandas de música, espectáculos, actividades culturales, pirotecnia, alquiler de infraestructuras, publicaciones festivas, seguros o memorias técnicas necesarias para el desarrollo de los eventos.

Todo ello se tramita en régimen de concurrencia competitiva, dirigiéndose a comisiones de fiestas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollen actividades festivas en barrios y pedanías del término municipal y quedando excluidas las actividades relacionadas con la Semana Santa y las Fiestas de la Reconquista, dada su singularidad y que cuentan con subvenciones nominativas de 130.000 euros cada una de ellas, es decir, específicas y directas para la junta central de Cofradías y la asociación de Moros y Cristianos.

Sin embargo, las comisiones de fiestas siguen esperando el 20 % de subvenciones correspondientes al pasado año, unos retrasos que también están afectando a los clubes deportivos del municipio, a los que tampoco se les ha abonado esta cantidad, según ha puesto de manifiesto Cambiemos.

Asfixia

La formación, como el año pasado, ha vuelto a denunciar los retrasos del Ayuntamiento en el pago de estas ayudas, una situación que, según ha alertado el grupo municipal, está generando importantes dificultades económicas y poniendo en riesgo la actividad de alguna de estas entidades.

"Una situación especialmente preocupante, ya que las comisiones de fiestas tienen que hacer frente al pago de los proveedores, y el retraso en el abono de las subvenciones puede generar importantes dificultades económicas para cumplir con estos pagos", ha advertido el edil Quique Montero.

A estos retrasos, ha añadido el concejal, se suman los que se están produciendo en otras líneas de subvenciones municipales, afectando a algunos clubes deportivos del municipio, que también siguen a la espera de recibir las ayudas correspondientes, lo que está generando "dificultades para afrontar los gastos derivados de su actividad y garantizar la continuidad de sus proyectos deportivos".

Para Cambiemos, estos retrasos evidencian nuevamente los problemas de gestión del Gobierno municipal, que está trasladando a las asociaciones y entidades del municipio "las consecuencias de su incapacidad para tramitar y abonar las subvenciones en tiempo y forma".

"El Ayuntamiento no puede seguir poniendo en riesgo el trabajo de quienes mantienen vivos nuestros barrios, nuestras pedanías y el deporte de nuestro municipio. Las subvenciones deben pagarse en tiempo y forma y las entidades no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno municipal", ha concluido Montero.

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Precisamente, la Asociación de Moros y Cristianos "Santas Justa y Rufina" ha recurrido a una medida financiera para saldar pagos a proveedores, teniendo en cuenta que el año pasado recibió la ayuda del Ayuntamiento en noviembre. Así, la junta aprobó en junio pedir una póliza de crédito de 120.000 euros para poder afrontar gastos de bandas de música, trajes y desfiles. Aunque la organización cuenta con una subvención nominal -directa, sin necesidad de concursar- de 130.000 euros por parte del Consistorio, la institución, que se encamina a la celebración de los grandes actos, ha preferido disponer antes de presupuesto, ya que la ayuda municipal suele abonarse con retraso.