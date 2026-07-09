Mario Martínez renueva su cargo al frente de la Cámara de Comercio de Orihuela hasta 2030

Mario Martínez ha sido reelegido, por unanimidad, como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industrial y Servicios de Orihuela. Ha sido durante la sesión constitutiva del nuevo pleno que regirá los destinos de la institución hasta el año 2030. La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha presidido el pleno, al que también ha asistido la directora general de Comercio, Maribel Sáez, y en el que se ha elegido al nuevo comité ejecutivo. Con esto culmina el proceso electoral cameral y se pone en marcha una nueva etapa en la que trabajar con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada.

En su primera intervención tras la reelección, Martínez ha asegurado que el eje del nuevo mandato será trabajar por y para las cerca de 12.000 empresas de la Vega Baja, en la mejora de su competitividad y en todo lo relacionado a hacer frente a un escenario en el que la inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética y las transformaciones del comercio internacional marcarán el futuro de la economía.

En este sentido, ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada en la puesta en marcha de proyectos, y ha puesto como ejemplo el éxito de la nueva zona de ocio del puerto de Torrevieja, recientemente inaugurada.

Estrategias

Al mismo tiempo, ha asegurado que es necesario que desde la Cámara y en colaboración con otras administraciones e instituciones, se impulsen las actuaciones que contribuyen al desarrollo económico, como las infraestructuras estratégicas, la innovación, la formación, la internacionalización, todo ello para garantizar la atracción de inversiones y evitar la fuga de empresas a otros territorios. "Es necesario que nuestras empresas mejoren su competitividad, porque en el escenario que se nos presenta, solo quienes estén dispuestos a innovar serán capaces de abrir nuevos mercados, atraer inversión, crear empleo de calidad y, en definitiva, generar mayor bienestar social en la ciudadanía", ha subrayado.

Comité y pleno

El nuevo comité ejecutivo queda por tanto compuesto por Mario Martínez como presidente; Cristina Torres, vicepresidenta primera; Pilar Legua, vicepresidenta segunda, y José Antonio Barberá, tesorero. Como vocales figuran Hermenegilda Rives, Antonio Pastor, Gonzalo Pedrera, Julián Zaplana Caselles y Amaya Sánchez Herrero.

El pleno de Cámara Orihuela está integrado por 14 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la demarcación oriolana. Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la Vega Baja, con presencia de compañías referentes en sectores como la industria, los servicios, la banca o la construcción y el turismo. Así, está compuesto por Prensa Vega Costa, Construcciones Zaplana Caselles, Conservas Hola, SAT Olé Nº9890, Elsa Studio, Passion Life, Samaguil Servicios, Memorándum Finanzas, Nebraska World, Leguamur, Agriauto, Traders Matt, todos ellos como miembros electos. Al margen de ellos y como vocales designados por la CEV, forman parte del mismo Caja Rural Central y Grupo Marcos.

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La renovación de órganos de Cámara Orihuela llega justamente durante este 2026, año en el que la institución celebra su 125 aniversario, remarcando cómo esta corporación de derecho público lleva más de un siglo de trabajo en el que se ha trabajado y se trabaja por y para mejorar la competitividad de empresas y autónomos a través de los servicios especializados que se prestan en la Cámara relacionados con la internacionalización, formación, innovación, digitalización y apoyo al desarrollo empresarial.