El Palmeral de Orihuela acoge la recepción del embajador moro

El embajador moro de este año, Francisco Manuel Sánchez Mateos, de la comparsa Moros Abdelazíes, celebró su recepción en un lugar único del municipio de Orihuela, El Palmeral, paraje declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en un evento que reunió a su comparsa, familia, amigos y diferentes personalidades del mundo de la política, incluido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En un entorno idílico, entre palmeras y jaimas, la decoración transportaba a un auténtico oasis, con la sierra de Orihuela y la Cruz de la Muela de fondo. Al filo de las 21 horas apareció el protagonista de la noche, el embajador moro junto a su Favorita y su familia precedido de unas bailarinas.

El acto de la recepción estuvo cargado de emoción, con discursos del presidente de la comparsa Moros Abdelazíes, Baldomero Giménez, la Favorita Victoria, sus hijos Fran y Víctor y el anfitrión, Francisco Manuel Sánchez Mateos, que agradeció todo el apoyo que está recibiendo de su familia, sus amigos, y, por supuesto, de su comparsa. Además, presentó una nueva marcha mora llamada Victoria, compuesta por el prestigioso compositor Francisco Valor Llorens. La melodía se inspira en la canción Llorando por Granada, del grupo Los Puntos.

Una marcha en la que participa la Agrupación musical de Alcoy y el Coro Orfeón Crevillentino. Además, ya se puede encontrar en todas las plataformas. La portada de Victoria la ha diseñado la artista oriolana y también abdelazí Elisa Martínez Zerón.