Siete empresas optan a la subasta de tres parcelas municipales en Orihuela Costa con un precio de salida de 21,6 millones

Siete empresas optan a hacerse con la subasta de tres parcelas municipales en Orihuela Costa, una herramienta con la que el Ayuntamiento aspira a ingresar en las arcas municipales, como mínimo, 21,6 millones de euros.

El número de mercantiles indica un nivel de participación aceptable, garantizando, en parte, que pueda aumentarse la previsión de recaudación, ya que a más competencia en teoría deberán pujar más por hacerse con la compra.

Todo ello pese a algunos pronósticos, incluso desde el propio sector, auguraban que el concurso podría quedar desierto por falta de rentabilidad en la operación, como ocurrió en alguna otra ocasión anterior. Por ejemplo, en 2020 el Consistorio sacó a subasta otras tres parcelas en el litoral con una expectativa de recaudar 21 millones que finalmente fueron 683.000, tras rebajar a la mitad el precio de licitación al quedar desierta la primera convocatoria.

En aquella ocasión, la Administración local logró vender una de las tres parcelas urbanas. Eso sí, se trataba del terreno más pequeño, que acabó comprando una promotora tras rebajar casi a la mitad el precio de salida. Eran los terrenos del PAU-9 del sector El Garbanzuelo, que fueron adjudicados a la mercantil Oasis Hill por 683.650 euros. Esta misma parcela el Ayuntamiento trató de subastarla meses antes por 1,2 millones de euros. Las otras dos que salieron a subasta por segunda vez, la R-11 de La Cuerda la AUR-B, del PAU-21, quedaron finalmente desiertas al no pujar por ellas ninguna constructora ni particular, así que de los 21.102.130 euros que el Consistorio oriolano pretendía obtener, tan solo consiguió 683.000 euros.

Operaciones de este tipo de venta de suelo para hacer caja se han llevado a cabo en diferentes mandatos, desde José Manuel Medina hasta Monserrate Guillén y Emilio Bascuñana, siempre millonarias y siempre con el propósito de que revierta íntegramente en inversiones en infraestructuras -tan demandadas- en la zona. Con todo, vistos los antecedentes, no hay que olvidar que se han aprobado en estos tres años dos presupuestos con inversiones pendientes de ejecutar, por lo que fondos hay, pero se necesita agilidad administrativa para llevarlos a cabo.

De los casi 13 millones de euros en inversiones para la Costa, aprobadas en los presupuestos de 2024, cuando falta menos de un año para el final de mandato, solo se ha ejecutado casi un 20 %, por un valor cercano a 2 millones de euros, por lo que resulta poco probable que se pueda invertir lo recaudado antes de las próximas elecciones municipales, por falta de tiempo material para redactar proyectos, licitarlos, adjudicarlos y ejecutarlos.

Terrenos

En concreto, los terrenos en puja son la parcela R4 del PAU 20 La Ciñuelica, de 7.253 metros cuadrados, con un precio de salida de 4.154.931 euros para 66 viviendas cerca del término municipal de Torrevieja; la R-11 de la urbanización La Cuerda, próxima a zonas pendiente de desarrollo, de 15.861 metros cuadrados y valorada en 6.130.119 euros para 89 viviendas, y la AUR-38 del PAU 21 Peña del Águila, de 14.982 metros cuadrados, con un precio de licitación de 11.332.560 euros para 100 viviendas de alta exclusividad en torno al golf. En conjunto, la operación, con un total de 255 inmuebles en algo más de 30.000 metros cuadrados alcanza un importe inicial de 21.617.611 euros, cantidad que el ejecutivo cree que podrá incrementarse al tratarse de una subasta al alza.

Ubicación de las parcelas que salen a subasta / Información

Esta subasta ya se recogía en el informe económico que sustentaba los presupuestos de 2024, aunque en esa ocasión el documento no especificaba cifras, ya que estos ingresos dependerían tanto del valor del mercado como del precio final de la subasta, que no llegó a realizarse.

Tampoco se produjo el año pasado, pese a que el mismo informe para el ejercicio de 2025 afirmaba que la subasta estaba en tramitación e incluso ya arrojaba cifras, bastante inferiores a las que finalmente se han salido a licitación. La previsión era entonces que el procedimiento permitiría la construcción de 248 viviendas y unos ingresos adicionales de 790.624 euros, 20 millones menos. En la parcela de La Ciñuelica, 65 viviendas previstas con una recaudación estimada de 138.735 euros; en La Cuerda, 89 viviendas y unos ingresos de 246.329 euros y en Peña del Águila 94 viviendas que aportarían 405.559 euros a las arcas municipales.

Expectativas

Hay que recordar que Intervención señaló que los cálculos se fundamentaban en "hipótesis no contrastadas y nada realistas", en referencia también a que se inflaba el impuesto sobre construcciones, por lo que la interventora llamaba al equipo de gobierno a rebajar la previsión de ingresos cifrados en 7,7 millones frente a los 2,8 que entraron a las arcas bajo este concepto en 2024, una cifra muy inferior a los 8,8 previstos en las cuentas de ese ejercicio, pero igualmente una rebaja de expectativas que fue insuficiente para Intervención. No en vano, el cálculo se hacía teniendo en cuenta la modificación de este impuesto que establecía 797 euros por metro cuadrado, lo que implicaba una subida de un 59 % con respecto al módulo actual, totalmente desfasado, de 500 euros. Un cambio que ya estaba en curso pero que a día de hoy sigue sin aprobarse.

En la misma línea, Intervención indicaba que aún no se habían publicado los procedimientos de subasta, presuponiendo además que los promotores que las adquieran solicitarán el número total de licencias permitidas en cada una de ellas. Así, tampoco consideraba prudente "presupuestar ingresos por hipótesis difícilmente verificables".

El alcalde y los ediles de Patrimonio y Costa presentan la subasta / Información

Adjudicación

El concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, que es el área que ha activado el trámite, explicó que el Consistorio ha decidido impulsar esta operación en "un momento especialmente favorable para el mercado inmobiliario, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento posible de unos activos municipales, convirtiendo suelo municipal en infraestructuras y servicios para los vecinos".

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La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, resultando adjudicataria la oferta económica más elevada. Las empresas interesadas han tenido que aportar una garantía previa del 2 % del valor de licitación sin IVA.