Torrevieja recibe 206.000 euros de fondos europeos para ampliar la red de carriles bici

El Ayuntamiento de Torrevieja ha recibido una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), de 206.000 euros para desarrollar una nueva red ciclista de 3.700 metros lineales que discurrirá entre la avenida Delfina Viudes -desde Ronda Ricardo Lafuente Aguado- hasta la intersección con la Avenida Monge y Bielsa en el ámbito de la Ciudad Deportiva, continuando por Avenida de la Mancha y calle Gabriela Mistral.

Con este proyecto, tramitado por la Unidad de Fondos Europeos, se pretende ahondar la vertebración de la ciudad, creando nuevas vías ciclistas, mejorando las prestaciones de las ya existentes y habilitando puntos de estacionamiento específico repartidos por todo el municipio, prestando especial interés a los principales centros de atracción y generación de viajes.

La previsión de la energía ahorrada anualmente por los vehículos de combustible fósil será de 50,88 TEP (Tonelada Equivalente de Petróleo), mientras que el descenso de CO2 del vehículo de combustible fósil asciende anualmente a 183.894,3 kg.

Avenida Delfina Viudes

En el primer tramo del trazado subvencionado de la avenida Delfina Viudes, que tiene una extensión de 1.450 metros, se pretende implantar un carril bici bidireccional en la acera existente, ejecutando rebajes y rampas accesibles en los puntos de cruce y accesos para garantizar continuidad y accesibilidad universal, señalización horizontal y vertical específica, adaptación puntual de bordillos o mobiliario urbano si fuera necesario e instalación de aforador de usuarios de patinetes.

En el segundo, de 620 metros, se hará un nuevo carril bici bidireccional segregado en calzada, se instalarán separadores de caucho reciclado para garantizar la seguridad ciclista y se hará un trazado continuo hasta la avenida Cortes Valencianas, donde se realiza el cruce. Ese punto se adecuará un cruce ciclista señalizado, con marcas viales específicas y se reforzará la seguridad según condiciones actuales del cruce mediante señalización electrónica.

El tramo de 1.250 metros de avenida de La Mancha propone un carril bici con sentidos separados (unidireccional en cada lado) con un ligero estrechamiento de carriles de circulación para garantizar los anchos mínimos de seguridad y a la vez reducir la velocidad de circulación de los vehículos motorizados y una señalización horizontal continua y vertical en todos los accesos e intersecciones.

Colegio Ciudad del Mar

El trazado final del carril bici subvencionado concurre por avenida Gabriela Mistral hasta las inmediaciones del colegio Ciudad del Mar en 380 metros. En este tramo se adecúa el entorno escolar, pudiendo incluir mejora de pasos de peatones, calmado de tráfico y señalización de zona de prioridad peatonal y ciclista.

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El carril bici propuesto permitirá a usuarios de la Ciudad Deportiva y del colegio público Ciudad del Mar acceder a las instalaciones sin necesidad de utilizar el vehículo privado, permitiendo la utilización de patinetes o bicicletas para ello. Esto hará que se reduzca la cantidad de tráfico privado en las arterias implicadas, mejorando la movilidad y reduciendo la intensidad de tráfico.