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Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja

El propietario de la vivienda da la voz de alarma al encontrar un cuerpo ensangrentado con signos de violencia

Una de las puertas de acceso a la vivienda precintada por la Guardia Civil

Una de las puertas de acceso a la vivienda precintada por la Guardia Civil / Loreto Mármol

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P. Cerrada

Loreto Mármol

Torrevieja

La fecha de los partidos de la selección española de fútbol en el campeonato mundial va a tener que ser coloreada en rojo de peligro en el calendario de las Fuerzas de Seguridad si continúa esta racha de muertes violentas. Si hace una semana un hombre mató a puñaladas a su mujer y a una hija y acuchilló a otra en Alicante el día que España jugó una eliminatoria contra Austria, este viernes se ha descubierto otro homicidio en un chalé de Torrevieja horas antes de un nuevo partido de la selección española.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en el interior de una vivienda en el exclusivo y lujoso residencial de lujo de La Veleta. La voz de alarma ha sido dada por el propietario de la vivienda, que ha comunicado que se ha encontrado el cuerpo de una persona ensangrentada tumbada en el patio. El cadáver ya presentaba cierto grado de descomposición. Tras el aviso, sobre las 14 horas, la Guardia Civil ha movilizado a sus efectivos.

Chalé donde el propietario ha hallado un cuerpo sin vida

Chalé donde el propietario ha hallado un cuerpo sin vida / Loreto Mármol

En el lugar se han personado esta tarde agentes del cuartel de Torrevieja, así como especialistas de Policía Judicial de la Comandancia. También han acudido los especialistas del Laboratorio de Criminalística para realizar la inspección del lugar.

Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que se habría practicado ya alguna detención relacionada con la aparición de este cadáver. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante una vez se ha personado en el chalé la comisión judicial y ha autorizado el levantamiento del cadáver.

El residencial, al sur de la ciudad salinera y ya muy cercano al término municipal de Orihuela, destaca por las viviendas unifamiliares y algunos edificios construidos entre las décadas de 1990 y 2000. Se encuentra en primera línea de costa.

En concreto, la vivienda donde se han producido los hechos se encontraba cerrada a cal y canto esta tarde después de que se marcharan los cuerpos y fuerzas de seguridad. En el interior se podía ver un vehículo aparcado. Al parecer, la habita un hombre español y asiduamente acude su hermano, también propietario de la vivienda.

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La casa está rodeada de viviendas similares, aunque la mayoría inhabitadas, pese a ser pleno julio. En esta calle de escasos metros, entre la línea costera y la avenida Desiderio Rodríguez, hay algún chalé en venta, algún otro de reformas y alguno cerrado desde hace mucho tiempo.

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