Torrevieja adjudica las obras para concluir el entorno del dique de Levante por 3,58 millones y ocho meses de plazo

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado las obras de finalización del entorno del dique de Levante y de las infraestructuras auxiliares de los nuevos accesos a este espacio emblemático de la ciudad a la empresa CHM Obras e Infraestructuras por un importe de 3.580.480 euros, lo que supone una rebaja de 8,88 % con respecto al presupuesto base de licitación, que ascendía a 3.929.412, es decir, un ahorro para las arcas municipales de 348.931 euros, manteniendo íntegramente las prestaciones previstas en el proyecto.

Las obras permitirán completar el acondicionamiento del entorno, dotándolo de todos los servicios e instalaciones necesarios para su plena funcionalidad. Entre las actuaciones previstas destacan la finalización de los espacios situados bajo la rampa de acceso, la ejecución de instalaciones eléctricas, alumbrado interior y exterior, telecomunicaciones, climatización y ventilación, sistemas de protección contra incendios, fuentes ornamentales, pavimentación, carpinterías, cerramientos y equipamiento urbano, y la dotación de los aseos públicos del recinto portuario, culminando así uno de los proyectos estratégicos de integración entre la ciudad y el puerto.

Al procedimiento abierto concurrieron seis empresas especializadas del sector de la obra pública, resultando adjudicataria CHM Obras e Infraestructuras, al obtener la mayor puntuación global con 97,74 puntos, seguida por Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales (95,47), ASCH Infraestructuras y Servicios (93), TECMO Instalaciones, Obras y Servicios (92,10), Construcciones Urdecon (90,57) y Gestaser, Obras y Servicios (22,50 puntos, porque no presentó oferta económica mejorada, ni amplió el plazo de garantía ni ofertó las mejoras previstas en el pliego, por lo que obtuvo cero puntos en esos tres criterios objetivos).

Recreación virtual de la remodelación del primer tramo del paseo con la pasarela. En primer término se distingue la fuente escalonada valorada en medio millón de euros en el proyecto / INFORMACIÓN

Mejoras

Además del precio ofertado, la adjudicataria incorpora mejoras como la ampliación del plazo de garantía en 45 meses adicionales, ejecución de una malla de acero inoxidable para la creación de zonas de sombra mediante vegetación trepadora, instalación de barandillas de acero patinable como elemento adicional de seguridad y colocación de luminarias led suspendidas en catenaria para reforzar la iluminación ambiental y funcional de los recorridos peatonales.

El contrato establece un plazo de ejecución de ocho meses, contemplando igualmente la posibilidad de realizar recepciones parciales de la obra para coordinar su puesta en servicio con el resto de actuaciones que se desarrollan en el ámbito portuario.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento ha manifestado que se encuentra finalizando la transformación integral del frente portuario, culminando una actuación que permitirá completar uno de los espacios urbanos más representativos de la ciudad y mejorar la conexión entre el puerto y el casco urbano, ofreciendo a vecinos y visitantes un entorno plenamente urbanizado, accesible y equipado.

Las obras de remodelación del paseo voladizo del dique de Levante hasta el faro concluyeron en marzo tras una inversión de 6,5 millones de euros, mientras que a finales del mes pasado una junta de gobierno extraordinaria aprobó la nueva ampliación de plazo para la construcción de la pasarela entre el centro de ocio, que abrió sus puertas a mediados de de junio, y el paseo elevado, adjudicadas a Orthem (Grupo Hozono) por 2.630.583 euros, con el 25 de noviembre como fecha prevista de finalización.