Torrevieja recurre a una modificación presupuestaria de 7,2 millones para zonas verdes, educativas y sociales

Torrevieja echará mano de una modificación presupuestaria de 7.196.596 euros para ejecutar actuaciones en espacios públicos, apoyar nuevos proyectos de entidades sociales y reforzar la actividad universitaria. El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, y el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, avanzaron este viernes que el equipo de gobierno elevará a un pleno extraordinario, que se celebrará en las próximas semanas -aún pendiente de tramitación-, esta propuesta destinada a "reforzar distintas áreas prioritarias para la ciudad".

Uno de los bloques más relevantes será el que se destine a la remodelación de zonas verdes, con una dotación de 6.529.241 euros, una partida en la que se incluye la ejecución del sector 25 junto a la N-332, una zona verde de grandes dimensiones -siete hectáreas-, abandonada durante dos décadas. Las obras, por más de 5 millones, comenzaron en noviembre con la previsión de finalizarlas la próxima Navidad, aunque han estado paradas durante tres meses porque se carecía del permiso de Carreteras.

Además, la modificación contempla otras partidas complementarias, como 17.188 euros para mantenimiento de zonas verdes y 34.722 euros para maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, con el objetivo de reforzar los medios disponibles para la conservación y mejora de estos espacios.

Accesos a playas

La propuesta presupuestaria incorpora también 193.586 euros para la mejora de accesos a las playas desde los paseos, una actuación que permitirá seguir avanzando en la accesibilidad y adecuación de los entornos litorales.

Nueva instalación para el baño adaptado en Torrevieja / Joaquín Carrión

Asimismo, se incluyen 11.098 euros para reparación extraordinaria de edificios, dentro de las actuaciones necesarias para el mantenimiento y conservación de inmuebles municipales.

El concejal de Hacienda ha indicado que "esta modificación combina grandes inversiones estratégicas con actuaciones más concretas, pero igualmente necesarias, que permiten atender necesidades de mantenimiento, accesibilidad, servicios e infraestructuras".

Nuevas subvenciones

También se contemplan nuevas subvenciones nominativas dirigidas a entidades sociales del municipio. En concreto, se prevé una aportación de 150.000 euros a ADIEM para su nuevo proyecto de creación de un centro residencial de carácter convivencial para personas con problemas de salud mental con necesidades de apoyo extenso, que se va a ejecutar junto al Centro de Día y al actual CRIS de la avenida de las Cortes Valencianas; 90.000 euros para la nueva sede de ASIMEP y 70.000 euros para ALPE.

Según Dolón, "esta modificación presupuestaria refleja de manera clara cuáles son las prioridades del Gobierno municipal: estar al lado de las entidades que trabajan cada día por las personas, reforzar los servicios públicos y seguir transformando la ciudad con inversiones útiles y necesarias".

En palabras de Paredes, "se trata de una modificación presupuestaria responsable, equilibrada y orientada a atender necesidades reales, con una importante carga social y con actuaciones que tendrán una repercusión directa en la calidad de vida de los torrevejenses".

Universidad

La modificación también incluye nuevas aportaciones destinadas al ámbito educativo y universitario. En este sentido, se prevé un incremento de 71.000 euros para el convenio con la UNED, así como 29.761 euros para la Universidad Miguel Hernández (UMH), con motivo de la ampliación del convenio que permitirá avanzar en la puesta en funcionamiento de la nueva sede universitaria en Torrevieja.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que "Torrevieja sigue dando pasos firmes para consolidarse como ciudad universitaria, ampliando oportunidades formativas y facilitando que nuestros jóvenes puedan acceder a estudios superiores sin tener que marcharse fuera".