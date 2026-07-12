Desmantelada en Torrevieja una organización dedicada a la venta de 'tusi' con dos laboratorios clandestinos

La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja una organización criminal dedicada a la elaboración y venta de 'tusi' o cocaína rosa con la detención de 11 personas, ocho hombres y tres mujeres de entre 21 y 36 años. Durante la operación, los agentes registraron cuatro viviendas de la localidad y comprobaron que dos de ellas funcionaban como laboratorios clandestinos para la producción de esta sustancia.

La investigación comenzó por una serie de robos

La denominada operación 'Suebicum' se inició el pasado mes de marzo, cuando agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja investigaban varios robos con fuerza en viviendas y robos con violencia cometidos en la localidad. Estas pesquisas culminaron con la detención e ingreso en prisión del presunto autor de esos hechos.

Las gestiones posteriores permitieron localizar la vivienda en la que residía junto a otros miembros del grupo. El análisis de las pruebas llevó a los investigadores a comprobar que ese inmueble y otros de la misma localidad eran utilizados como puntos de venta de 'tusi', una droga que la organización distribuía principalmente en las zonas de ocio de Torrevieja.

Cuatro registros y 11 detenidos

Con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de Alicante y Torrevieja, la Guardia Civil practicó cuatro registros en los que arrestó a los integrantes del grupo.

Durante la operación se intervinieron 12 gramos de 'tusi', 30 gramos de anfetamina, 820 euros en efectivo y abundante material destinado a la elaboración y dosificación de la droga.

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Diez quedaron en libertad con medidas cautelares

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrevieja. Diez de los once arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares, mientras que el otro ya permanecía en prisión por los delitos de robo con violencia que dieron origen a la investigación.