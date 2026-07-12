Nada nuevo bajo el sol de Orihuela Costa: los vecinos reclaman al bipartito medidas urgentes

Un barco de pesca corona la rotonda que cruza la carretera de Villamartín en La Zenia cumpliendo su décimo aniversario en un avanzado estado de descomposición. Una embarcación naufragada que para muchos es símbolo del abandono y deterioro que sufre Orihuela Costa, donde el bipartito de PP y Vox se ha propuesto revertir la situación, pero que en más de tres años de mandato no acaba de traducirse en resultados que se perciban en el día a día de una población que, además, crece a un ritmo de 1.864 empadronados más en los primeros seis meses de este año, unos 3.500, de seguir así, cuando acabe 2026, pisando los talones al casco urbano para adelantar a la ciudad -tal vez- en la próxima década.

Con el escudo del Ayuntamiento del que ya queda una simple silueta a penas perceptible y con el nombre -para más inri- de Armengola, este barco, que se está pudriendo diez años después, podría ser una alegoría de cómo afronta el litoral este verano, cuando el número de habitantes supera los 100.000, con suciedad en las playas y calles, contenedores rebosantes de basura, viales en mal estado y un largo etcétera.

Barco en la rotonda que cruza la carretera de Villamartín en La Zenia / Información

La Asociación de Vecinos "Costa Campoamor" pidió el 24 de junio al concejal de Costa, Manuel Mestre, una reunión urgente -para la que se ha fijado el día 20- para trasladarle las principales reivindicaciones de los residentes por las numerosas deficiencias existentes en materia de infraestructuras, mantenimiento y prestación de servicios públicos, unos problemas que, aseguran, afectan de manera directa a la calidad de vida de vecinos y visitantes en todo el litoral, especialmente la solicitaron ante la necesidad que el Ayuntamiento adopte medidas eficaces y urgentes para dar respuesta a las demandas que vienen reclamando y ante la llegada de la temporada estival y el incremento de población derivada de la afluencia de propietarios de segunda residencia y turistas.

Más que de paraíso -que también por sus aguas y clima-, muestran una estampa -un año más- de viales llenos de hierbajos, malas hierbas y matorrales, de cerca de un metro de altura en calles de máxima exposición turística o -sin ir más lejos- precisamente en las inmediaciones de esa glorieta de la carretera de Villamartín. Unos trabajos supeditados a la llegada en verano de los peones agrícolas.

Viales

La maleza también se apodera de aceras, dificultando e incluso impidiendo el tránsito peatonal, obligando a los viandantes a circular por la calzada, afectando esta situación a niños, carritos de bebé, usuarios de sillas de ruedas o con movilidad reducida y personas mayores, comprometiendo gravemente la accesibilidad y el uso de la vía publica con el consiguiente riesgo para su seguridad. Aceras que en algunos casos no solo son intransitables, sino inexistentes.

También de calles con baches y desperfectos en el asfalto y deficiencias en señalización horizontal y vertical que dificultan la circulación, pero con actuaciones presupuestadas y aprobadas aún pendientes pese a disponer de recursos económicos suficientes. Todo ello a pesar de algunos arreglos ya ejecutados y el nuevo servicio municipal de mantenimiento de viales que arrancó hace un año.

Suciedad acumulada por falta de un barrido debidamente planificado en cuanto a barredoras, sopladoras y operarios para la limpieza viaria.

Basura

Se acumulan igualmente las quejas por contenedores de residuos viejos y destrozados, con basura rebosante, pidiendo a gritos un aumento de unidades en temporada estival. Está por verse si los nuevos camiones de recogida de residuos incorporados al servicio en el último año servirán para evitar el caos de años anteriores, en los que se han producido graves fallos de puntualidad.

Hace un año se renovó algo menos de un tercio de los 1.595 contenedores de la Costa (grises, verdes, azules y amarillos). Se desconoce la fecha en la que se cambiarán los 1.000 contenedores restantes, que se encuentran en un estado lamentable.

El servicio de recogida de podas y enseres sigue funcionando mal, en parte por el incivismo de algunos vecinos y la falta de control y en otra parte por la falta de un ecoparque fijo y la escasez de recursos en cuanto a camiones y operarios.

Contenedores rotos en una calle del litoral, una imagen que se repite en otros puntos / Información

Playas

En pleno verano ya, con las playas muy concurridas, siguen sin retirarse las algas, ya que el contrato para su retirada se licitó a principios de junio, y todavía no se ha adjudicado. El mantenimiento de pasarelas, muretes, lavapiés -algunos inoperativos- y paseos periplayeros sigue siendo deficiente. Mientras tanto, la partida de un millón de euros aprobada en los presupuestos 2024 sigue sin ejecutarse.

La accesibilidad a las playas de Barranco Rubio (Dehesa de Campoamor) y Punta Prima está limitada para las personas mayores y de movilidad reducida como consecuencia de que los ascensores están fuera de servicio después de que hace dos años los presupuestos incluyeran una partida de 250.000 euros para la compra e instalación de tres nuevos elevadores.

Inversiones

Las cuentas hablan de que de los 12,4 millones de euros de inversiones presupuestadas en 2024, solo se ha ejecutado un 19 % a menos de un año del final del mandato. Hay casi 4 millones de euros (un 30 %) en proceso de licitación o adjudicación que, posiblemente, serán ejecutados antes de las próximas elecciones municipales, mientras que más de 6 millones (un 51 %) en actuaciones no han sido todavía licitadas. En este capítulo se incluyen, entre otras, la pasarela peatonal sobre la AP-7 (Lomas de Cabo Roig), los ascensores y mobiliario de las playas y el centro cultural.

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Hay que añadir que el Ayuntamiento contrató un préstamo bancario de 41,5 millones de euros, por el que tiene que pagar anualmente 1,1 millones. Esto se traduce en que los 12,4 millones de euros de inversiones de la Costa, que no se han ejecutado todavía en su mayor parte, están costando a los vecinos del litoral 300.000 euros cada año en intereses. La sensación general es que no hay nada nuevo bajo el sol, ni mejoras palpables ni refuerzo para afrontar la llegada masiva de residentes y turistas.