Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
Los jóvenes se desorientaron durante la ruta y tuvieron que ser evacuados por los especialistas del Grupo Especial de Rescate tras permanecer enriscados en una ladera
Una pareja de unos 20 años tuvo que ser rescatada durante la pasada madrugada tras quedar perdida y enriscada en una zona de muy difícil acceso de la Sierra de Orihuela. La intervención, llevada a cabo por el Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, se prolongó durante más de seis horas y concluyó sin que ninguno de los dos jóvenes resultara herido.
El aviso se recibió a las 23:48 horas de este sábado y el operativo finalizó a las 06:02 horas de este domingo en el entorno del Camino Cruz de la Muela, en Orihuela.
Una ubicación errónea complicó el rescate
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, los jóvenes facilitaron inicialmente una ubicación incorrecta, lo que dificultó la intervención.
Tras un primer ascenso, los especialistas consiguieron localizar visualmente a la pareja, aunque comprobaron que el acceso hasta el punto en el que se encontraban no era el adecuado. Los rescatadores tuvieron que descender de nuevo y buscar una segunda vía de acceso, que lograron identificar gracias al contacto visual con los jóvenes y a la experiencia del equipo.
Evacuados mediante una instalación de rescate
Una vez alcanzaron el lugar donde se encontraban, los especialistas comprobaron que la pareja estaba atrapada en una zona de muy difícil acceso, por lo que fue necesario montar una instalación de rescate para poder evacuarlos con seguridad.
Los dos jóvenes fueron descendidos por la zona de la vía ferrata hasta la parte baja de la Sierra de Orihuela, donde finalizó la intervención.
Sin heridos y regreso por sus propios medios
A pesar de la complejidad del rescate, ninguno de los dos jóvenes presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria asistencia sanitaria. Tras completar la evacuación, ambos regresaron por sus propios medios.
En el operativo intervino el Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, especializado en actuaciones de montaña y rescates en entornos de difícil acceso.
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