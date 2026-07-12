Sanidad sostiene que el Departamento de Salud de Orihuela no necesita más de un SAMU

El Departamento de Salud de Orihuela tiene una sola unidad SAMU, y la Conselleria de Sanidad afirma que no necesita más en base a los recursos de los que dispone la comarca, ya que justifica que son comarcales y no para un solo ámbito.

El nuevo expediente de transporte sanitario que la conselleria ha formalizado sigue sin corregir la ubicación de una de las unidades SAMU asignadas al departamento oriolano, que continúa situada fuera de su ámbito territorial, según ha advertido el sindicato UGT, que ya alertó a principios de 2025 de que tenía un SAMU menos de los que le correspondían desde la fecha del contrato del servicio, en 2022. El pliego establecía dos unidades, una en el pueblo y otra en la Costa. Sin embargo, la zona del litoral, por proximidad, pertenece al área sanitaria de Torrevieja.

Este "error" ha hecho que en la práctica solo haya una ambulancia medicalizada para una población protegida que incluye a Orihuela (sin la Costa), Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Redován y San Isidro, mientras que en el de Torrevieja hay tres contando la que está ubicada en Cabo Roig.

Una situación anómala que conselleria continúa manteniendo, "perjudicando gravemente la atención sanitaria urgente de los ciudadanos del Departamento de Salud de Orihuela", ha insistido la sección sindical de UGT del Hospital Universitario Vega Baja.

Tiempos de respuesta

Además, considera especialmente preocupante que los ciudadanos de la Vega Baja sigan soportando tiempos de respuesta condicionados por la distancia a la que se encuentran determinadas unidades SAMU cuando la unidad disponible está ocupada.

En este sentido, la organización sindical ha explicado que la única unidad SAMU existente dentro del departamento debe asumir también los traslados secundarios de pacientes con patologías cardíacas que requieren tratamientos hemodinámicos en hospitales como los de Elche o Torrevieja, debido a que el Hospital Vega Baja no dispone de este servicio. Esta circunstancia, según UGT, reduce de manera significativa la disponibilidad efectiva de recursos para atender emergencias vitales en la comarca.

Reivindicación

Así, el sindicato lleva más de tres años trasladando este problema a la conselleria, así como a distintos representantes institucionales y órganos de participación sanitaria, reclamando una solución que garantice una cobertura adecuada de soporte vital avanzado.

Pero ha lamentado que estas reivindicaciones todavía no se hayan traducido en una solución definitiva. Por ello, ha exigido una rectificación inmediata de la planificación actual, con el objetivo de "garantizar que el Departamento de Orihuela disponga de los recursos SAMU que le corresponden y que los ciudadanos de la Vega Baja reciban una atención urgente en condiciones de igualdad, seguridad y calidad asistencial".

Sin embargo, la conselleria considera que el Departamento de Salud de Orihuela no necesita más. A preguntas de este periódico, sostiene que se lleva a cabo una evaluación continua de las necesidades asistenciales, teniendo en cuenta la equidad y la eficiencia de los recursos disponibles. En este análisis se evalúan las vías de comunicación, la actividad programada de transporte sanitario, los cambios en la organización interna de los departamentos, la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios de atención primaria y especializada, la distribución territorial de la población y la actividad de los recursos de urgencias y emergencias sanitarias.

Con todo, asegura que "se seguirá evaluando la necesidad de ampliación de recursos en los dos departamentos, tal y como se ha realizado hasta la actualidad, y si la actividad asistencial marcara la necesidad de adoptar nuevas medidas, se haría".

De momento, apela a que la comarca tiene aproximadamente 380.000 habitantes, siendo los municipios con más población Torrevieja, con 98.533 habitantes, y Orihuela, que cuenta con 84.560, según datos del INE en 2025.

Además, señala que las unidades de Soporte Vital Básico (SVB), y las de Soporte Vital Avanzado (SAMU) no son servicios de ámbito municipal, ni departamental, sino que su gestión y coordinación la realiza de manera exclusiva el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que, en función de la gravedad del incidente, de la disponibilidad de recursos y de la distancia al lugar de la urgencia, entre otros factores, moviliza los recursos sanitarios más adecuados.

Mapa de recursos

"La ubicación de la base de las unidades SAMU y de SVB no determina una demarcación asistencial concreta, solo tiene interés desde un punto de vista logístico (cambios de turno de personal, almacén, suministro de material, etc.)", añaden las mismas fuentes, que además hacen una radiografía de los recursos actuales con base en la comarca: SAMU en Orihuela, Orihuela Costa, Torrevieja y Rojales; unidad SVB en Orihuela, Orihuela Costa, Callosa de Segura, Almoradí, Pilar de la Horadada, Torrevieja 1 y Torrevieja 2 y unidad TNA (Transporte No Asistido para pacientes estables que no requieren asistencia médica en ruta) en Orihuela y Torrevieja.

24 horas

Asimismo, inciden desde conselleria en que los recursos de emergencias sanitarias se han ido mejorando desde el inicio del actual contrato de transporte sanitario. Por ejemplo, las 13 unidades con base en la comarca de la Vega Baja tienen turno de 24 horas. Se aumentaron de 12 a 24 horas dos unidades SAMU de las cuatro que tiene la zona junto con el horario del soporte vital básico con base en Pilar de la Horadada.

Desde julio del año pasado también se amplió el horario de 12 a 24 horas de las unidades de soporte vital básico con base en Callosa de Segura y Guardamar, así como se incrementó la flota de urgencias con el funcionamiento de dos ambulancias TNA de transporte urgente con base en Torrevieja en julio de 2025 y en Orihuela en septiembre del mismo año.