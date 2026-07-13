Detienen en Orihuela a un hombre de 28 años por tres delitos de robo con un cuchillo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela a un varón de 28 años de edad como presunto responsable de tres delitos de robo con intimidación en los que había utilizado para robar a sus víctimas un cuchillo.

Primer robo

El primero de los sucesos ocurrió a primera hora de la mañana del 2 de julio, siendo la víctima una mujer de 58 años que se disponía a coger su vehículo, que tenía estacionado en un parking de la ciudad.

Una vez que la afectada se encontraba en el interior del coche, a punto de iniciar la marcha, de repente un hombre abrió la puerta del conductor con un cuchillo en la mano, al tiempo que le ordenaba que le diera todo lo que llevase.

Fue entonces cuando sacó su monedero, mostrándole que únicamente tenía 40 euros. El asaltante le arrebató el dinero de la mano y huyó del lugar a la carrera, quedando la víctima en un estado de ansiedad, miedo y desconcierto tal que necesitó ser asistida en un centro médico.

Segundo hecho

En cuanto al segundo suceso, fue también perpetrado la mañana del mismo día, cuando un varón entró en una tienda de alimentación de la localidad armado con un cuchillo. Tras amenazar a la propietaria, sustrajo 200 euros de la caja registradora, huyendo el autor seguidamente.

El detenido captado por una cámara de seguridad / Información

Tercer suceso

En este caso, pasadas las doce de la noche del 3 de julio, el asaltante accedió por la puerta trasera de un establecimiento de comida rápida de un centro comercial de la ciudad, aprovechando que la puerta estaba abierta, mientras que una trabajadora se encontraba limpiando esa zona.

El autor, con la cara tapada con un pañuelo blanco y una gorra y armado con un cuchillo, se dirigió hacia la empleada y le solicitó que le diera todo el dinero de la caja.

La trabajadora, ante el temor de que pudiera herirla, accedió y le llevó hasta el lugar donde se encontraba la caja registradora, donde finalmente se hizo con un botín de 300 euros de la recaudación.

Rápida investigación y detención

Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional, dada la gravedad de los hechos, realizaron múltiples gestiones para la plena identificación del autor, solicitando cámaras de videovigilancia de los escenarios de los hechos, declaraciones de las víctimas más detalladas, además de las muestras de reseñas fotográficas para la posible identificación. Todo ello con resultado positivo gracias a la Inspección Técnico Policial de la Brigada Local de Policía Científica, que, tras minuciosas inspecciones, recogieron diversos vestigios que con todo ello confirmaron la identidad plena del autor en todos los hechos delictivos.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela, decretando su inmediato ingreso en prisión.