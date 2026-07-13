Este es el mapa de las nuevas líneas del autobús urbano de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja y la empresa concesionaria Avanza han presentado este lunes el nuevo plano oficial del servicio de transporte urbano -que arrancará el día 27-, una herramienta diseñada para facilitar el uso del autobús por parte de vecinos y visitantes y que permitirá conocer de un solo vistazo el recorrido de todas las líneas, sus principales paradas y las conexiones existentes entre los distintos barrios y urbanizaciones de la ciudad.

El mapa, elaborado con un diseño claro e intuitivo, representa las ocho líneas que conformarán la nueva red de transporte urbano, diferenciadas por colores y acompañadas de un esquema individual de cada recorrido, facilitando así la planificación de los desplazamientos diarios.

La red se estructura en torno a un eje principal situado en la avenida Doctor Gregorio Marañón, desde donde parten la mayor parte de los recorridos hacia las diferentes zonas de Torrevieja, garantizando una mejor conectividad con los principales equipamientos públicos, centros sanitarios, zonas comerciales, instalaciones deportivas, la estación de autobuses y las playas.

Mapa de líneas de transporte urbano / Información

-Línea C (Circular): recorrerá el centro urbano uniendo la avenida Doctor Gregorio Marañón con la estación de autobuses, el polideportivo municipal y el centro de salud Acequión, convirtiéndose en la línea de mayor frecuencia para los desplazamientos internos.

-Línea 1: conectará el Hospital Universitario de Torrevieja con Los Altos, Punta Prima y Rocío del Mar.

-Línea 2: enlazará el hospital con Los Balcones y Lago Jardín.

-Línea 3: unirá la avenida Doctor Gregorio Marañón con Desiderio Rodríguez, Mar Azul y el Hospital Universitario.

-Línea 4: comunicará el centro urbano con los centros comerciales, La Torreta y el centro de salud La Siesta.

-Línea 5: ampliará el servicio desde el centro hasta San Luis, pasando igualmente por los centros comerciales y el centro de salud La Siesta.

-Línea 6: enlazará el centro con el polideportivo municipal, el Hospital Quirón, el Auditorio Internacional y el centro de salud de La Mata, incorporando además servicio especial al mercadillo y al Auditorio durante la celebración de eventos.

-Línea 7: conectará la avenida Doctor Gregorio Marañón con Ramón Gallud, avenida de París y La Mata.

-Línea 8: comunicará el centro de Torrevieja con Cabo Cervera, la estación de autobuses y La Mata, reforzando la conexión del litoral norte.

Nuevo plano del servicio de autobús de Torrevieja Nuevo plano del servicio de autobús de Torrevieja

El plano incluye la ubicación de todas las paradas de cada línea, identificadas mediante su correspondiente código, así como la relación completa de recorridos de ida y vuelta, facilitando la consulta tanto en formato impreso como digital mediante un código QR que permite acceder a toda la información actualizada del servicio. También incorpora los teléfonos de atención al usuario y la página web de información del transporte urbano.

Con esta nueva cartografía del servicio, el Ayuntamiento manifiesta que continúa avanzando en la implantación del nuevo contrato de transporte urbano, que permitirá ofrecer "una red más moderna, accesible, eficiente y adaptada al importante crecimiento poblacional experimentado por la ciudad, mejorando la movilidad entre los diferentes barrios, urbanizaciones y principales puntos de interés del municipio".

Nuevo plano de líneas / Información

Más información

El día 20 se realizará la difusión oficial de las frecuencias de paso. Lo que sí se sabe es que el nuevo modelo contará con 12 líneas (nueve diurnas y tres nocturnas), ampliando la cobertura a barrios y urbanizaciones e incorporando un servicio de transporte a demanda para determinadas zonas, y reducirá prácticamente a la mitad los tiempos de espera con respecto al servicio anterior. Esto es, en estos momentos hay unas frecuencias mínimas de 40 minutos en los días laborales y de entre 60 e incluso 80 minutos en los fines de semana y festivos. Ahora pasará a ser de entre 20 y 22 minutos de lunes a domingo.

El día 24 se activará la página web del servicio, con acceso mediante códigos QR instalados en marquesinas y autobuses, y desde ese día hasta el 26 se instalará la información definitiva en marquesinas, nuevas paradas, oficinas y puntos municipales.

Segunda fase: tarifas

Por el momento, el servicio arrancará con las tarifas actuales hasta que llegue la segunda etapa de implantación, durante el mes de octubre, algo que se adelanta varios meses con respecto al calendario inicialmente previsto en el contrato. Durante esta fase comenzará la implantación de las nuevas tarjetas y bonos de transporte, que convivirán con las vigentes hasta finales de año para facilitar la transición entre ambos sistemas.

Habrá un bono para mayores de 65 años, pensionistas y personas con discapacidad de un 33 % que será gratuito. Otro especial para familias numerosas, parados de larga duración y jóvenes menores de 26, que saldrá a 0,88 euros. Otro pensado para turistas con un coste de 10 euros durante tres días o 18 para una semana. El bono ordinario será de 1,5 euros el trayecto, con posibilidad de reducirlo a 1,1 con la tarjeta multiviaje. El mensual tendrá un coste de 44 euros. Todos ellos ofrecen transbordo gratuito.

Además, se pondrá en funcionamiento el sistema de prioridad semafórica para los autobuses, una mejora tecnológica que permitirá reducir los tiempos de recorrido, mejorar la puntualidad y aumentar la regularidad del servicio., además de carriles bus exclusivos o con prioridad en Gregorio Marañón, Ramón Gallud, Apolo y Orihuela.

Paralelamente, continuarán los trabajos de adaptación de las instalaciones para la futura incorporación de la flota eléctrica.

Tercera fase: la renovación de la flota

La última fase del proyecto se desarrollará durante 2027 para lograr la modernización integral el próximo verano. Entre marzo y junio, se incorporará progresivamente la nueva flota definitiva compuesta por 32 autobuses de bajas emisiones, de los cuales seis serán eléctricos y 26 híbridos, sustituyendo de forma definitiva el parque móvil provisional. El nuevo servicio supondrá prácticamente duplicar la capacidad actual, pasando de los 17 vehículos disponibles (14 en servicio y tres de reserva) a un total de 32, lo que permitirá mejorar notablemente las frecuencias y ampliar la cobertura del servicio.

Asimismo, durante esta fase se implantarán los nuevos sistemas digitales embarcados que permitirán consultar la información, validar títulos mediante dispositivos móviles, pagar directamente con tarjeta bancaria y disponer de un transporte completamente digitalizado.

También finalizarán las nuevas instalaciones del servicio, que incluirán cocheras, talleres, oficinas, base operativa e infraestructura de recarga para la nueva flota eléctrica -ahora se inicia la redacción del proyecto y la ejecución de las obras deberá culminar en 10 meses-.