El arte sale al encuentro: la obra de Manolo Valdés llega al puerto de Torrevieja

El arte contemporáneo saldrá al encuentro de vecinos, visitantes y turistas en Torrevieja. El entorno del puerto incorporará a partir de este verano la presencia monumental de Manolo Valdés, uno de los artistas españoles contemporáneos con mayor proyección internacional, a través de tres esculturas concebidas para dialogar con la ciudad, el paisaje marítimo y la vida cotidiana.

Bajo el título ‘El arte sale al encuentro. Tres esculturas de Manolo Valdés en Torrevieja’, la exposición reunirá las piezas Reina Mariana, Clio Silver y Ariela, que se instalarán de forma progresiva en una ruta abierta y accesible.

Reina Mariana, Clio Silver y Ariela formarán una ruta artística abierta junto al puerto de Torrevieja. / INFORMACIÓN

El presidente del Grupo Hozono Global, Manuel Martínez Ortuño; el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la directora de Opera Gallery, Belén Herrera Ottino, presentaron esta iniciativa cultural, promovida por el Grupo Hozono Global en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja. La propuesta nace con el objetivo de enriquecer el espacio urbano, generar nuevos puntos de interés cultural y acercar una obra artística de primer nivel a la ciudadanía.

La muestra se desarrollará en dos fases. La primera comenzará el 13 de julio de 2026 con la instalación de Reina Mariana. A partir del 8 de octubre de 2026 se sumarán Clio Silver y Ariela, completando el conjunto escultórico, que podrá disfrutarse hasta el 31 de octubre de 2027.

La propuesta invita a mirar Torrevieja desde otra perspectiva. Las esculturas no se presentan como piezas aisladas, sino como una experiencia urbana vinculada al paseo, al paisaje y a la contemplación.

La muestra acercará el arte contemporáneo a vecinos, visitantes y turistas hasta octubre de 2027. / INFORMACIÓN

Para Manuel Martínez Ortuño, presidente del Grupo Hozono Global, la exposición supone “una oportunidad para acercar el arte a la vida cotidiana de Torrevieja y para que vecinos, visitantes y turistas puedan encontrarse con la obra de Manolo Valdés en un espacio abierto y compartido”.

“Las ciudades también se construyen desde la cultura, desde aquello que invita a detenerse, a mirar de otra manera y a disfrutar de los espacios compartidos. Esta exposición quiere contribuir precisamente a eso: a sumar una nueva experiencia al recorrido urbano de Torrevieja”, ha señalado Martínez Ortuño.

Asimismo, el alcalde de Torrevieja ha destacado que "seguimos trabajando para que Torrevieja sea una ciudad cada vez más atractiva, no solo por sus playas o por su clima, sino también por su oferta cultural. Estas esculturas van a aportar un valor añadido a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y estoy convencido de que se convertirán en un nuevo punto de interés para residentes y turistas".

La colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja refuerza la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones públicas y entidades privadas para desarrollar proyectos culturales de interés general, capaces de enriquecer la vida urbana y acercar propuestas artísticas de primer nivel a públicos diversos.

Tres esculturas para una ruta artística

El arte sale al encuentro plantea una conversación entre la obra monumental de Manolo Valdés, el paisaje marítimo de Torrevieja y la experiencia cotidiana de quienes recorren la ciudad. A través de Reina Mariana, Clio Silver y Ariela, la exposición permitirá acercarse a algunas de las claves del universo creativo del artista: la reinterpretación de la historia del arte, la fuerza de la materia, la monumentalidad de la escultura y la capacidad de las formas para transformar el lugar que ocupan.

Reina Mariana, realizada en aluminio en 2019, forma parte de una de las líneas de trabajo más reconocibles de Manolo Valdés: la reinterpretación de grandes iconos de la historia del arte. La pieza conecta con el retrato de la reina Mariana de Austria pintado por Diego Velázquez y traslada esa referencia clásica al lenguaje contemporáneo de la escultura monumental.

Las esculturas de Manolo Valdés dialogarán con la luz, el paisaje marítimo y la vida cotidiana de la ciudad. / INFORMACIÓN

Clio Silver, de 2021, es la pieza de mayor escala del conjunto. Realizada en aluminio pulido y acero inoxidable, destaca por su dimensión monumental y por la presencia visual de sus materiales, que permiten a la obra relacionarse con la luz, el entorno y los cambios de percepción que se producen a lo largo del día.

Ariela, escultura de aluminio realizada en 2019 y concebida como pieza única, completa la propuesta expositiva. La obra aporta al conjunto una escala más contenida, manteniendo la rotundidad formal característica del lenguaje escultórico de Valdés.