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PILAR DE LA HORADADA

Los bomberos evacúan por una ventana a un paciente en parada cardiorrespiratoria en Torre de la Horadada

El equipo sanitario solicitó la ayuda de los bomberos para mantener al paciente de unos 30 años en posición horizontal durante la extracción con camión escalera desde una primera planta

Evacuación por los bomberos de un paciente en parada cardiorrespiratoria en Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada)

Evacuación por los bomberos de un paciente en parada cardiorrespiratoria en Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada)

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D. Pamies

D. Pamies

PILAR DE LA HORADADA

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante intervinieron en Torre de la Horadada, pedanía de Pilar de la Horadada, para evacuar por la ventana de una vivienda a un paciente que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. La actuación permitió que el equipo sanitario pudiera mantenerlo en posición horizontal y continuar con la asistencia durante la extracción.

La intervención se produjo el sábado pasado aunque se ha conocido ahora. El aviso a los servicios del SAMU se produjo desde el Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) sobre las 19.15 horas del sábado y los sanitarios, que cuentan con una base en Orihuela Costa, llegaron pocos minutos después, sobre las 19.22. El equipo médico practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró recuperar el pulso del paciente, de unos 30 años.

Nueva parada

Sin embargo, cuando estaba siendo preparado para bajarlo, sufrió una nueva parada. En un primer momento, se valoró evacuarlo en silla por la escalera, pero se descartó porque era necesario mantenerlo ventilado, estable y en horizontal durante una ventana de una primera planta de una zona residencial de esta zona costera de Pilar de la Horadada.

Respaldo

Ante esa situación, los sanitarios solicitaron la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial, que emplearon un camión escalera desplazado desde el parque de Torrevieja.

El objetivo era sacar al paciente con una escalera por la ventana para facilitar la asistencia continua mientras se realizaba la evacuación, que contó con respaldo de varios agentes de la Guardia Civil del puesto de Torre de la Horadada.

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Toda la intervención se prolongó cerca de una hora desde la llegada de los servicios sanitarios hasta el inicio del traslado al Hospital Universitario de Torrevieja. No han trascendido más datos sobre el estado posterior del paciente.

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