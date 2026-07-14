Grupo Insara celebra un nuevo hito en Villa Amalia Mediterranean Gardens tras 40 años creando hogares junto al Mediterráneo

El pasado 3 de julio, Grupo Insara celebró la finalización de Villa Amalia Mediterranean Gardens con una velada que reunió a propietarios, colaboradores y representantes institucionales. El acto contó con la asistencia de Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, junto a otros miembros de la corporación municipal, que acompañaron en la celebración de este importante encuentro de la vida torrevejense.

La promotora familiar celebró una velada musical en el propio residencial, amenizada por un grupo de cámara y una soprano de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja. Una iniciativa que puso de relieve la estrecha relación de Grupo Insara con la sociedad torrevejense y el compromiso adquirido por un modelo de crecimiento responsable y sostenible en la ciudad.

Un grupo de cámara y una soprano de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja amenizaron el encuentro organizado por Grupo Insara. / INFORMACIÓN

Como acto de bienvenida, Pilar Ramos, tuvo unas palabras de agradecimiento a los asistentes en nombre de la compañía:

«Ningún proyecto se sostiene solo en piedra y planos. Se sostiene en personas. En los lazos que construimos con cada cliente, con cada colaborador, con cada profesional que ha puesto su talento en esto. En el equipo de Grupo Insara, que entiende que pertenecer a un territorio es también una responsabilidad: la de devolverle a esta tierra parte de lo que ella nos da.»

Una filosofía centrada en las personas

Más allá de la celebración, el acto sirvió para poner en valor la filosofía que Grupo Insara ha mantenido a lo largo de su trayectoria: crear hogares donde cada detalle está pensado para mejorar la calidad de vida de las personas. Una manera de entender la promoción residencial que sitúa la calidad constructiva, la sostenibilidad y el cuidado del entorno en el centro de cada proyecto respaldada por su filosofía Sustainable Living en ubicaciones privilegiadas de la Costa Blanca.

La Manguilla Sea Views, una nueva expresión del estilo mediterráneo

Esa visión encuentra continuidad en proyectos como La Manguilla Sea Views, un residencial boutique ubicado frente a la playa de La Mata, uno de los entornos más valorados del sur de la Costa Blanca por la armonía entre naturaleza, calidad de vida y una amplia oferta de servicios en un entorno privilegiado junto al mar.

Un desarrollo que resume la filosofía de Grupo Insara: crear viviendas con identidad, integradas en ubicaciones excepcionales y pensadas para quienes desean hacer del estilo de vida mediterráneo una forma de vivir.

La Manguilla Sea Views consta de una exclusiva selección de tan solo 20 viviendas, combinando privacidad, amplitud y una cuidada arquitectura que potencia la luz natural, las vistas al Mediterráneo y la continuidad entre los espacios interiores y exteriores, a escasos pasos de la playa de La Mata. Con más de dos kilómetros de arena fina y dorada, aguas tranquilas y un sistema dunar protegido que realza el valor paisajístico del litoral, este entorno privilegiado invita a disfrutar del estilo de vida mediterráneo durante todo el año.

Refleja una forma de entender la arquitectura residencial basada en el bienestar, la sostenibilidad y la integración con el entorno. / INFORMACIÓN

Jardines privados, amplios soláriums y espacios comunes concebidos para el bienestar completan una propuesta donde diseño, confort y sostenibilidad conviven con naturalidad en uno de los enclaves más singulares del litoral torrevejense.

Villa Amalia, una nueva forma de habitar

Más allá de su privilegiada localización costera, Villa Amalia representa una nueva forma de habitar, donde el espacio público, la arquitectura y el paisaje conviven de manera armónica. Un enclave que ha experimentado una notable transformación en los últimos años y que continúa consolidándose como uno de los destinos residenciales más atractivos de la Costa Blanca, tanto para quienes buscan establecer su residencia habitual como para quienes desean disfrutar de una segunda vivienda junto al mar.

Domus Mediterránea dará continuidad al proyecto

Grupo Insara mantiene su compromiso de seguir desarrollando viviendas en este emplazamiento único y, próximamente, Domus Mediterránea será el nuevo proyecto que dará continuidad a esa visión: crear hogares pensados para quienes desean hacer realidad el sueño de vivir junto al Mediterráneo.

Domus Mediterránea dará continuidad a la visión de Grupo Insara con una arquitectura serena, elegante y atemporal, plenamente integrada en el entorno de Villa Amalia. / INFORMACIÓN

Concebido por el estudio Sastre & Sastre Arquitectura, el proyecto reinterpreta la arquitectura mediterránea a través de la belleza de elementos arquitectónicos como los arcos de medio punto, la pureza de las formas y el protagonismo de la luz natural para crear un residencial sereno, elegante y atemporal, plenamente integrado en el carácter de Villa Amalia.

La arquitectura de los proyectos de Grupo Insara lleva, desde hace años, la firma de Sastre & Sastre Arquitectura. Una alianza que nace de una misma forma de entender el residencial mediterráneo, donde el diseño, la relación con el entorno y la búsqueda de una arquitectura serena y atemporal forman parte de una filosofía común.

Mapa de ubicación de Grupo Insara.

Durante más de cuarenta años, Grupo Insara ha consolidado una trayectoria desarrollando viviendas en algunos de los enclaves más singulares del sur de la Costa Blanca para quienes encuentran en el estilo de vida mediterráneo una forma de entender el día a día. Una visión que integra ubicación, arquitectura y bienestar con una manera de trabajar basada en la cercanía, la transparencia y el compromiso con las personas. Porque, más allá de construir viviendas, cada proyecto nace con la vocación de convertirse en un lugar pensado para ser vivido.