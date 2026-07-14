Seísmo
Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
El movimiento sísmico se ha producido a las 7:09 horas y ha tenido una profundidad de cinco kilómetros
Un leve terremoto de magnitud 1,8 se ha registrado a primera hora de este martes 14 de julio en el entorno de Torrevieja, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la información difundida por Proyecto Mastral. El seísmo se ha producido a las 7:09 horas, con epicentro localizado en la zona de la laguna salada de Torrevieja, en el entorno situado al sureste de Los Montesinos. Según el IGN, el movimiento ha tenido lugar a una profundidad de cinco kilómetros.
Un seísmo leve sentido por la población
Proyecto Mastral ha informado a través de su perfil de X, antes Twitter, de que el terremoto ha sido sentido levemente por la población, aunque no constan daños personales ni materiales.
La baja magnitud del movimiento sísmico hace que este tipo de episodios suelan percibirse como una ligera vibración o sacudida, especialmente por personas que se encuentran cerca del epicentro o en reposo en el momento del temblor.
La Vega Baja, una zona con actividad sísmica
La comarca de la Vega Baja es una zona donde se registran movimientos sísmicos de baja intensidad con cierta frecuencia. La mayoría son leves y no provocan daños, aunque pueden ser percibidos por la población cuando se producen cerca de núcleos urbanos o a poca profundidad.
En este caso, el terremoto se ha localizado en el entorno de la laguna salada de Torrevieja, una zona próxima a varios municipios del sur de la provincia de Alicante.
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