Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada

Un leve terremoto de magnitud 1,8 se ha registrado a primera hora de este martes 14 de julio en el entorno de Torrevieja, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la información difundida por Proyecto Mastral. El seísmo se ha producido a las 7:09 horas, con epicentro localizado en la zona de la laguna salada de Torrevieja, en el entorno situado al sureste de Los Montesinos. Según el IGN, el movimiento ha tenido lugar a una profundidad de cinco kilómetros.

Un seísmo leve sentido por la población

Proyecto Mastral ha informado a través de su perfil de X, antes Twitter, de que el terremoto ha sido sentido levemente por la población, aunque no constan daños personales ni materiales.

La baja magnitud del movimiento sísmico hace que este tipo de episodios suelan percibirse como una ligera vibración o sacudida, especialmente por personas que se encuentran cerca del epicentro o en reposo en el momento del temblor.

Tres seísmos leves en dos días

El seísmo registrado este martes en el entorno de la laguna salada de Torrevieja no ha sido un episodio aislado. Forma parte de una breve secuencia de movimientos de baja magnitud detectados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en las últimas horas en la provincia de Alicante y en el Mediterráneo cercano.

La tierra tiembla en Elche: registrado un terremoto de magnitud 1,9 de madrugada / IGN

El primero de ellos tuvo lugar en la madrugada del lunes, 13 de julio, a las 03:40 horas, con epicentro al oeste de Elche y una magnitud de 1,9 y una profundidad de 5 kilómetros. El IGN le atribuye una intensidad máxima II, lo que indica que pudo ser percibido de forma leve por algunos vecinos.

También ayer lunes, a las 20:26 horas, se registró un segundo movimiento sísmico de magnitud 1,8 en frente a la costa de Alicante y Benidorm, en este caso con una profundidad de 0 kilómetros.

Un terremoto de magnitud 1,8 sacude el Mediterráneo frente a la provincia de Alicante / IGN

La Vega Baja, una zona con actividad sísmica

La comarca de la Vega Baja es una zona donde se registran movimientos sísmicos de baja intensidad con cierta frecuencia. La mayoría son leves y no provocan daños, aunque pueden ser percibidos por la población cuando se producen cerca de núcleos urbanos o a poca profundidad.

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En este caso, el terremoto se ha localizado en el entorno de la laguna salada de Torrevieja, una zona próxima a varios municipios del sur de la provincia de Alicante.