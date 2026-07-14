Una trifulca entre la Policía Local de Torrevieja y un grupo de manteros se salda con tres agentes heridos

Una trifulca entre la Policía Local de Torrevieja y un grupo de manteros se saldó con un oficial y dos agentes heridos, detenciones y momentos de mucha tensión en plena calle. Unos hechos que se produjeron en la noche del jueves en el paseo marítimo y de los que ahora ha trascendido un vídeo que se está difundiendo por redes sociales.

El cuerpo policial, en las labores habituales que viene realizando en la lucha contra el top manta la venta ambulante ilegal de identificación y retirada de material falsificado, sufrió un incidente "grave", según calificó el concejal de Seguridad, Policía y Emergencias, Federico Alarcón.

Durante la intervención por parte de uno de los oficiales del servicio, uno de los manteros se revuelve y comienza una pelea, llegando incluso a agredirle y a proferirle insultos y amenazas de muerte.

Inmediatamente, llegaron más policías para socorrer a su compañero, que acabó con un labio partido. Otro de los implicados le quitó la porra a un agente y lo agredió. Al mismo tiempo, acudieron cuatro patrullas de la Guardia Civil.

"No es la primera vez", lamentó Alarcón, preguntándose a renglón seguido dónde está la Subdelegación y Delegación del Gobierno, a los que el Ayuntamiento les ha reclamado más efectivos de la Guardia Civil, un cuerpo que "no tiene el crecimiento que la ciudad necesita", añadió el edil.

A continuación explicó que como no hay efectivos suficientes, acaba asumiendo esta labor la Policía Local. "Episodios como estos no se pueden tolerar", concluyó el concejal, que recordó que agentes, vecinos, comerciantes y hosteleros están "hartos" de que situaciones como esta se produzcan.