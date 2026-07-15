Más de 200 vecinos de viviendas públicas de Pilar de la Horadada llevan tres días sin agua

Más de 200 personas residentes en las viviendas públicas de la Generalitat situadas en la avenida de Lo Monte, en Pilar de la Horadada, llevan tres días sin suministro de agua. Sisara Izquierdo, vecina del complejo, señaló este miércoles que es una situación «inhumana», especialmente por las altas temperaturas que se están alcanzado en los últimos días, por encima de los 37 grados.

La falta de agua impide a las familias lavar la ropa, fregar los utensilios de cocina o ducharse en sus casas, según indicó Izquierdo a INFORMACIÓN. En el intento de paliar esta situación y ante la falta de respuesta de la Generalitat, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha ofrecido a los afectados utilizar las duchas del polideportivo municipal. Los vecinos también recibieron el compromiso por parte de la Generalitat de que la avería quedaría resuelta durante la mañana de este miércoles, algo que no ocurrió aunque sí se desplazó un equipo de reparación durante la jornada del martes.

Avería

El origen de la falta de suministro de agua se encuentra en la avería de una de las bombas que impulsa el agua hasta las viviendas. Según Izquierdo, este tipo de averías se repite desde hace más de cinco años. Hace unas dos semanas se produjo un cortocircuito en el mecanismo de bombeo y los bomberos tuvieron que romper la puerta de acceso porque ningún vecino dispone de llave para entrar en caso de emergencia.

Tras aquella intervención, la puerta quedó abierta aunque precintada, y las instalaciones permanecieron expuestas. Izquierdo asegura que avisó por correo electrónico a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, EVHA, del riesgo de que alguien pudiera manipularlas. Como es habitual, explica, sin recibir respuesta alguna. La residente sospecha que la entrada y manipulación del sistema de bombeo, pudo ocurrir durante el domingo, ya que fue el lunes cuando las viviendas amanecieron ya sin suministro de agua. Basta el fallo de una sola bomba para dejar sin suministro a toda la zona afectada: uno de los dos bloques con los que cuenta la Generalitat en Pilar de la Horadada. Está afectado el que se conoce como el de "jóvenes" mientras que sí mantienen suministro los usuarios del otro edificio, que tiene a personas mayores como residentes.

Viviendas de la Generalitat en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Respuesta

La Generalitat Valenciana, que no se han pronunciado sobre esta nueva incidencia en el parque público de viviendas, cambió hace aproximadamente un año de empresa de mantenimiento y, "hasta ahora, había respondido correctamente", según las mismas fuentes. Sin embargo, durante estos tres días asegura que la comunicación y la capacidad de reacción "han sido nulas". Izquierdo, que ejerce de interlocutora entre los vecinos, el Ayuntamiento y la Generalitat, afirma que lleva todo ese tiempo realizando llamadas a Valencia y al Ayuntamiento sin conseguir una solución definitiva.

Aunque el corte no afecta a la totalidad de las 105 viviendas del conjunto, son 65 las perjudicadas, donde viven más de 200 personas, muchas de ellas familias con varios hijos. Las viviendas ocupadas por personas mayores mantienen el suministro porque disponen de una bomba propia.

No dejan intervenir al Ayuntamiento

Izquierdo destaca la disposición del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, que se habría ofrecido a enviar un equipo municipal de mantenimiento. Pero según su relato, EVHA no autorizó esa intervención al considerar que la reparación es competencia autonómica. EVHA es la entidad pública dependiente de la Generalitat encargada de gestionar y conservar su parque público de viviendas.

La residente denuncia que esta decisión deja al Ayuntamiento «con las manos atadas» para intentar una solución de emergencia que alivie la situación de los residentes y acusa a la Generalitat de dejadez, tanto por impedir la actuación municipal como por no exigir a la empresa subcontratada una reparación inmediata y duradera de las bombas.

Ascensores

No es la única deficiencia. A esta situación en Pilar de la Horadada se suma el problema de los ascensores. Uno de los dos lleva cerca de dos años averiado y solo queda otro en funcionamiento sin que el problema se haya resuelto pese a las reclamaciones vecinales. Izquierdo, que tiene reconocida una discapacidad del 79%, advierte de que, debido a su discapacidad, si también se estropeara el ascensor operativo podría quedarse sin posibilidad de salir del edificio.

Siempre complicado

El mantenimiento del parque público de viviendas de la Generalitat es un quebradero de cabeza para la administración autonómica desde hace años. Tanto durante los mandatos del Botànic como el actual del PP las quejas de los beneficiarios de las viviendas en la Vega Baja son una constante porque cualquier avería o deficiencia en las zonas comunes y sus servicios se debe afrontar resolviendo un farragoso procedimiento administrativo acompañado de autorización presupuestaria y de la contratación de empresas externas.

Los beneficiarios de las viviendas, casi todas en alquiler, lamentan, sobre todo, la falta de canales de comunicación efectivos para recibir respuesta ante estos problemas y la falta de agilidad para intentar resolverlos sin depender exclusivamente del propietario de los bloques.

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Algo que afecta desde el mantenimiento de zonas verdes, hasta la puesta a punto de ascensores, pasando por las instalaciones de calefacción o de acceso a las fincas. Y siempre con la negativa de la Generalitat a que sean los ayuntamientos o los propios residentes, los que resuelvan de forma provisional esas incidencias.