De ser soldado de artillería antiaérea a 21,8 millones de seguidores: la inesperada vida de Luli Pampín y su vínculo con Alicante

Detrás de las trenzas rosas, los vestidos de superheroína y las canciones que conocen millones de niños hay una biografía difícil de anticipar. Luli Pampín, cuyo nombre real es Lucía Anabella Pérez Gerardi, emigró de Argentina a Torrevieja siendo una niña, pasó alrededor de una década en el Ejército español y terminó construyendo uno de los mayores fenómenos infantiles en español desde el patio de su casa.

La cantante fue soldado del Ejército de Tierra español y estuvo destinada en artillería antiaérea, según ha explicado ella misma en varias entrevistas concedidas a medios españoles y argentinos.

Luli Pampín fue soldado durante diez años

La propia artista volvió a contar su historia estos días durante su participación en el programa argentino "Otro día perdido". Ante la sorpresa del presentador Mario Pergolini, resumió su antiguo trabajo con una frase directa: "Era soldado. Artillería antiaérea".

En otras entrevistas ha explicado que entró en las Fuerzas Armadas cuando estaba a punto de cumplir los 18 años. Una compañera de estudios le habló de las posibilidades que ofrecía el Ejército y le atrajeron los viajes, el deporte y la idea de ayudar a otras personas. Permaneció allí aproximadamente una década y recuerda aquella etapa como una escuela de compañerismo, disciplina y resistencia mental.

Aquella trayectoria castrense la desarrolló en Cartagena y señaló que sirvió en artillería antiaérea.

De Mendoza a una nueva vida en Alicante

Lucía nació en Mendoza, Argentina, y es la segunda de cinco hermanos. Su familia atravesó una situación económica complicada que llevó primero a su padre a emigrar a España. Cuando ella tenía unos 12 años, el resto de la familia cruzó el Atlántico y se instaló en Torrevieja.

La artista ha relatado que durante su infancia hubo momentos en los que la comida escaseaba y que sus abuelos ayudaban a la familia con productos de una finca. La marcha a España fue dolorosa, pero Torrevieja terminó convirtiéndose en el lugar donde creció, estudió y desarrolló buena parte de su vida adulta.

Formó parte durante unos diez años del coro del Conservatorio de Torrevieja, donde desarrolló parte de su formación musical.

Desde hace un tiempo reside en Andorra, adonde se trasladó atraída por la montaña y la naturaleza.

La maternidad cambió el uniforme por una cámara

El nacimiento de su primer hijo marcó el final de su carrera militar. Lucía ha explicado que las maniobras, los desplazamientos obligatorios y la imposibilidad de decidir libremente sobre su tiempo comenzaron a resultarle difíciles de compatibilizar con la maternidad.

Cuando su hijo estaba enfermo, podía verse obligada a marcharse si el Ejército la convocaba. Después de unos diez años de servicio, sintió que había completado esa etapa y buscó un trabajo que le permitiera pasar más tiempo con él.

Luli Pampín / INFORMACIÓN

La música apareció inicialmente como una actividad compartida en casa. Madre e hijo pasaban las tardes cantando y bailando canciones infantiles. Aquellos juegos ayudaron a Lucía a vencer una timidez que, según ha contado, le había impedido cantar ante otras personas pese a llevar toda la vida haciéndolo frente al espejo.

Una caja de cartón y la luz del patio

El personaje de Luli Pampín comenzó con medios muy modestos. En agosto de 2016, publicó su primer vídeo en YouTube. La escenografía principal era una gran caja de cartón pintada con espray y la iluminación procedía de la luz natural del patio de su casa. Su hermano menor, Sebas, la ayudaba a grabar, editar y desarrollar las primeras ideas.

El nombre tampoco nació de una complicada estrategia comercial. "Luli" era el apodo familiar de Lucía y "Pampín", el apellido de un pariente que le gustaba por cómo sonaba junto al nombre. El personaje comenzó como una delicada bailarina salida de una caja musical, pero evolucionó hacia una superheroína más fuerte, colorida y aventurera.

Durante los primeros dos años trabajó sin saber si el proyecto llegaría a ser rentable. El productor italiano Alberto Mantovani, vinculado a Alman Kids y Alman Music, descubrió sus vídeos y se puso en contacto con ella. Desde entonces, las canciones comenzaron a grabarse con un equipo profesional en Italia y el universo visual del personaje fue ampliándose.

Un fenómeno infantil de dimensiones extraordinarias

A día de hoy, el canal oficial de Luli Pampín muestra alrededor de 21,8 millones de suscriptores y 629 vídeos publicados. Su contenido combina canciones, coreografías, personajes fantásticos y mensajes dirigidos al público infantil.

En su entrevista con Pergolini, la artista aseguró que sus vídeos acumulaban más de 21.000 millones de visualizaciones y se presentó como la artista infantil con más suscriptores y reproducciones de YouTube entre España y Latinoamérica.

La dimensión del proyecto va mucho más allá de las redes sociales. Ha publicado discos y libros, ha llevado sus espectáculos por España y Latinoamérica y trabaja con una estructura en la que participa su familia. Su marido, José Daniel García Oriet, se ocupa de parte de la producción gráfica y visual, mientras sus hijos aparecen como una fuente habitual de ideas para canciones e historias.

La disciplina militar que todavía aplica a sus vídeos

Luli Pampín no presenta sus años en el Ejército como una etapa de la que reniegue. Al contrario, sostiene que la disciplina adquirida allí fue decisiva para mantener la regularidad del proyecto cuando todavía no ofrecía resultados económicos.

En televisión afirmó que, durante sus diez años de carrera artística, había mantenido el compromiso de publicar un vídeo semanal. La constancia, el trabajo en equipo y la capacidad para seguir adelante bajo presión son cualidades que ella relaciona directamente con su formación militar.

La diferencia entre ambas vidas parece extrema: de la artillería antiaérea a las canciones infantiles; del uniforme caqui a los vestidos rosas; de las maniobras militares a los escenarios familiares. Para ella, sin embargo, existe una continuidad: la resistencia aprendida como soldado le permitió sostener durante años un personaje que al principio construía con cartón, un teléfono y la ayuda de su hermano.

El regreso de Luli Pampín a Alicante

Aunque ya no reside habitualmente en la provincia, su vínculo con Alicante continúa. La artista tiene anunciada una actuación para el 23 de agosto de 2026 en Alicante, en la que presentará su espectáculo "El Libro Musical", dentro de la programación de El Muelle Live.

Será un regreso al lugar donde transcurrió la parte menos conocida de su historia: la ciudad a la que llegó desde Mendoza siendo una niña, donde creció antes de entrar en el Ejército y desde la que comenzó el camino que acabaría convirtiendo a Lucía Pérez Gerardi en Luli Pampín.