El cine de estreno vuelve desde este miércoles al centro de Torrevieja de la mano del Paseo del Mar y Neocine con cuatro salas

Los cines del centro de ocio Paseo del Mar abrieron este miércoles sus puertas bajo la denominación Neocine Premium Paseo del Mar, lo que supone la recuperación de la exhibición de películas de estreno en el centro de Torrevieja más 25 años después del cierre de los multicines de La Plasa.

El complejo con cuatro salas ha sido promovido y diseñado por Inmuebles y Negocios del Sol, S. L., concesionaria del centro de ocio, y operará bajo la gestión del grupo murciano Neocine.

Proyección láser, sonido Dolby Atmos y películas en 3D

Todas las salas están equipadas con proyectores láser 4K de Christie. Este sistema permite mejorar la nitidez, el brillo, el contraste y la reproducción del color respecto a los sistemas de proyección convencionales.

El complejo también incorpora sonido Dolby Atmos, una tecnología que permite distribuir y desplazar los efectos sonoros por distintos puntos de la sala. El sistema puede gestionar hasta 128 objetos de audio de manera independiente, creando una sensación de sonido tridimensional.

Las instalaciones disponen, asimismo, del equipamiento necesario para proyectar películas en 3D. De esta forma, el cine podrá programar tanto estrenos en formato convencional como producciones compatibles con esta tecnología.

Descuentos y programas especiales

Neocine Premium Paseo del Mar aplicará distintas promociones dirigidas a diferentes grupos de espectadores. Los miércoles se celebrará el Día del Espectador, con entradas a precio reducido.

También estará disponible la tarjeta de fidelización Fan Club de Neocine, que ofrece descuentos y promociones a sus socios. A ello se sumarán condiciones especiales para jóvenes y estudiantes.

El cine estará adherido al Bono Cultural Joven, por lo que sus beneficiarios podrán utilizar esta ayuda para adquirir entradas de las películas incluidas en la programación.

Además, participará en el Programa Cine Sénior del Ministerio de Cultura. Esta iniciativa permite a las personas mayores de 65 años asistir al cine los martes por un precio de dos euros.

Ampliación de la oferta de ocio del puerto

La apertura del cine amplía la oferta cultural y de ocio de Torrevieja y completa los servicios del nuevo Centro de Ocio Paseo del Mar, situado en el entorno del puerto.

Las instalaciones ofrecerán una programación centrada en los estrenos comerciales y estarán dirigidas tanto a residentes como a visitantes, familias, jóvenes y personas mayores.

Las salas ocupan el volumen más amplio en altura del centro de ocio.

PRECIOS:

Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 6,90 €

Lunes, Martes, Jueves y Viernes (no festivos) con Carnet Joven / Carnet Estudiante, grupos escolares / familias numerosas, mayores de 65 años: 5,90 €

Martes Cine Senior mayores de 65 años: 2 €

Miércoles día del espectador (no festivo): 5,20 €

Jueves (no festivos) con tarjeta de fidelización Fan Club Neocine: 4,70 €

Sábados, Domingos y festivos: 6,90 €

Estrenos

La programación ha arrancado con los estrenos más comerciales como Vaiana, Haciendo Amigos, Minions & Monsters, Obsession, Supergirl y el Día de la Revelación.

Cuando se inauguró el espacio de ocio en junio la previsión indicaba que los cines se abrirían a finales de este mes de julio. Finalmente, la fecha de puesta en marcha se ha anticipado.

La idea del promotor es que una parte importante del público pueda acceder directamente a pie desde el centro de Torrevieja.

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La ciudad cuenta con otras salas de cine desde la década de los 2000, en las zonas comerciales de la periferia al casco urbano junto a la CV-905.