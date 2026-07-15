Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja

La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (Apymeco) y la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (Aehtc) han expresado públicamente este miércoles su reconocimiento y agradecimiento a la Policía Local por "la profesionalidad, serenidad y firmeza" demostradas en las actuaciones desarrolladas durante los recientes altercados relacionados con la venta ilegal en el paseo marítimo de la ciudad, unos hechos que se saldaron con un oficial y dos agentes heridos, detenciones y momentos de mucha tensión en plena calle.

Ambas organizaciones han considerado que el trabajo realizado por los agentes merece el respaldo de toda la sociedad, especialmente por "la complejidad de unas intervenciones que requieren actuar con responsabilidad, proporcionalidad y absoluto respeto a la legalidad, incluso en situaciones de elevada tensión".

Así, han destacado "el compromiso de la Policía Local con la defensa del interés general, la seguridad ciudadana, la convivencia y el cumplimiento de las normas que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones para todos".

Sector

También han recordado que la venta ilegal representa un grave perjuicio para el comercio de proximidad y para el sector hostelero, al constituir una competencia desleal hacia los cientos de pequeñas empresas y autónomos que desarrollan su actividad de forma legal, generan empleo estable, cumplen con sus obligaciones fiscales y contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico y social de Torrevieja.

Los representantes de ambos colectivos empresariales han considerado imprescindible que las administraciones continúen respaldando este tipo de actuaciones para preservar un modelo de ciudad basado en el respeto a la ley, la convivencia y la protección del tejido empresarial local. "Garantizar que todos los operadores económicos compitan bajo las mismas normas es una condición indispensable para mantener una economía justa y sostenible", han añadido.

"Una ciudad ordenada"

Asimismo, han trasladado su apoyo a los agentes que, en el ejercicio de sus funciones, han tenido que afrontar situaciones de tensión e incluso episodios de violencia: "Ningún servidor público debe verse intimidado o agredido por cumplir con la obligación que la ley le encomienda de velar por el orden público y el cumplimiento de la normativa vigente".

Por último, las asociaciones empresariales han subrayado que la inmensa mayoría de vecinos, visitantes y empresarios desean "una ciudad segura, ordenada y respetuosa con la legalidad, donde la actividad económica pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y con plenas garantías".

Tras la trifulca, el Ayuntamiento exigió a la Subdelegación y la Delegación del Gobierno más efectivos de la Guardia Civil, ya que, al contar con un número insuficiente, acaba asumiendo esta labor la Policía Local.