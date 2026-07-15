El mundial se impone a las Habaneras en Torrevieja: la gala inaugural se adelanta el domingo con un inédito formato matinal

El Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido que resignarse a la realidad y adaptar la gala de apertura del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía al calendario que impone la final del mundial de fútbol que disputará la selección española el próximo domingo.

El alcalde de Torrevieja y presidente del Patronato de Habaneras, Eduardo Dolón Sánchez, informó este miércoles que, para evitar la coincidencia temporal de la final de la Copa del Mundo de Fútbol con la inauguración del 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, el concurso de canto coral adelanta su celebración a las 12.30 horas de este domingo, 19 de julio, igualmente en el Teatro Municipal.

La identidad

En una nota de prensa, se explica que Dolón presidió una reunión en la que participaron diferentes departamentos del Patronato y responsables de "áreas municipales para valorar las opciones existentes, en el afán principal de preservar que el desarrollo del Certamen". Dolón aseguró que la decisión de adelantar la gala se adoptada "para respetar" lo que el equipo de gobierno señala como "máxima seña de identidad de la cultura y la idiosincrasia torrevejense".

El Patronato informa, por último, que las personas que habiendo adquirido entradas para esta velada inaugural no deseen acudir a la misma debido al adelanto horario, podrán solicitar la devolución del importe a través de los mismos canales por donde las adquirieron.

Torrevieja celebra del 19 al 25 de julio el 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, con más de 700 coralistas de 13 países y quince masas corales en el Teatro Municipal.

Un momento de una gala del Certamen de 2025 / VICTOR GALAN

Ainhoa Arteta

La gala inaugural contará con la soprano Ainhoa Arteta, mientras que la Unión Musical Torrevejense y el Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal interpretarán los himnos oficiales. En un principio la participación de la soprano y cantante lírica se mantiene al margen del cambio horario-, cuatro noches de competición coral, una gala de clausura con los coros ganadores. Además, la playa del Cura ya acogió la tradicional velada de habaneras en la playa. El concurso de canto coral internacional torrevejense recupera el tono de otras ediciones por número de corales y remarca su carácter internacional. Solo tres de ellas son nacionales. Participan coros de Letonia, Turquía, Chile, China, Estados Unidos, México, Eslovenia, Indonesia, Venezuela, Ucrania, Perú, Argentina y España. El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata presentará las galas del certamen, que adelanta su horario de inicio de las veladas a las 22 horas.

Programa

La tradición coral local tendrá una noche propia el lunes 20 de julio. En esa gala actuarán el Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente, la Masa Coral José Hódar, la Agrupación Coral Manuel Barberá, el Orfeón de Torrevieja, el Coro Maestro Casanovas y la Coral Torrevejense Francisco Vallejos. La obra obligada de esta edición será “Habanera de Sal”, compuesta por Antoni Mas y Belén Puente.

La competición internacional comenzará el martes 21 de julio con la participación del Riga Technical University Mixed Choir “Vivere”, de Riga, Letonia; el Anchorus Polyphonic Choir, de Ankara, Turquía; el Sortilegio Vocal Ensamble, de Valparaíso, Chile; y el Beijing Wuzi Riparian Choir, de Pekín, China.

Veladas

La segunda velada de competición será el miércoles 22 de julio. Esa noche actuarán el Chamber Choir “Portland Phoenix”, de Estados Unidos; el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas, de Puebla, México; el Mixed Choir “Viva”, de Brežice, Eslovenia; y el Administratio Choir, de Malang, Indonesia.

El jueves 23 de julio se celebrará la tercera velada competitiva, con el Coro de Cámara de Mérida, de Venezuela; el State Capella Choir of Ukraine “Trembita”, de Leópolis, Ucrania; el Coro Juvenil “Sinfonía por el Perú”, de Lima, Perú; y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires, de Argentina.

La cuarta y última noche de competición será el viernes 24 de julio y estará dedicada a las tres agrupaciones españolas seleccionadas. Participarán el Coro de Cámara “Ainur”, de Las Palmas de Gran Canaria; el Coro “Encanto”, de Griñón, Comunidad de Madrid; y el Coro “Aurum”, de Luanco, Asturias.

Programación / INFORMACIÓN con ia

El sábado 25 de julio se celebrará la gala de clausura, con la exhibición de los coros ganadores y la entrega de premios.

La programación paralela incluirá actuaciones corales en calles peatonales del centro histórico, conciertos en distintos espacios de la ciudad y las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral.

Las galas del Certamen de Habaneras podrán seguirse, como en los últimos años desde que se trasladó el concurso de canto coral al Teatro, también desde la pantalla gigante instalada en el Paseo Vista Alegre.