Orihuela licita ahora la reparación del ascensor de la playa de Punta Prima

Que Orihuela tiene un problema con los ascensores municipales es algo que quedó patente con la licitación de un contrato en el que se constataba que 22 aparatos de los 36 corren el riesgo de quedar fuera de servicio tras una inspección realizada en 2025 que daba un plazo de seis meses, ya superado, para subsanar deficiencias.

Algo que en pleno verano está generando malestar especialmente entre los vecinos de las playas de Barranco Rubio y Punta Prima, dos arenales con mayoría de usuarios de avanzada edad y de familias con niños -carritos de bebés incluidos-, en los que el elevador es para algunos la única opción para acceder. Si bien en el primer caso, hace unos días se licitó -aún por resolver- un servicio de lanzadera para suplir esta necesidad, el Ayuntamiento se ha puesto ahora las pilas, aunque algo tarde, ya en plena temporada alta, sacando a licitación un contrato menor de casi 12.000 euros para reparar el ascensor de la playa de Punta Prima, que normalmente está operativo entre junio y septiembre si no sufre averías, algo que también se ha convertido en habitual.

Fuera de servicio

De hecho, está fuera de servicio, según se constata en el propio expediente, desde que la conselleria resolvió paralizarlo por "defectos graves sin subsanar" e "incumplimiento de los requisitos de seguridad detectado en el ascensor", como el limitador de velocidad tras una segunda inspección de comprobación realizada el 16 de junio de 2025 al no corregirse la primera revisión del organismo de control.

Además, se indica que el vigente contrato de mantenimiento, adjudicado en 2023 a TK Elevadores España, no cubre este tipo de arreglo de averías por fuerza mayor como es el caso, a causa de la inundación del foso tras fuertes lluvias, concluyendo que para su puesta en marcha es necesario "por seguridad" reemplazar los elementos electromecánicos y mecánicos como cables de tracción y de limitador de velocidad, así como algunas placas oxidadas y averiadas.

Ascensor para acceder a la playa, que cuenta con dos escaleras de gran desnivel / TONY SEVILLA

Accesibilidad y bandera azul

De esta forma, se concluye "la urgente necesidad de llevar a cabo la puesta en servicio porque constituye un elemento esencial para la accesibilidad a la playa y el mantenimiento de la bandera azul, siendo utilizado diariamente por personas con movilidad reducida, personal de la propia urbanización y veraneantes".

Así, el Ayuntamiento, al ser un contrato menor, ha cursado invitación a cinco empresas -Montajes Baldeon, Mantenimiento y Servicios Integrales Elche, TK Elevadores España, Orona-Pecres y Otis-, que tienen hasta el próximo día 20 para concursar.

Una vez reparado, antes de su puesta en marcha se deberá acreditar una nueva acta de inspección favorable, y aquí los plazos también son ajustados porque el contrato para realizar este tipo de inspecciones técnicas reglamentarias de los ascensores en dependencias municipales caduca en septiembre.

Fuera del inventario municipal Este contrato también deja algunas curiosidades. Consultado el inventario de bienes municipales, no consta la inclusión ni inscripción expresa del ascensor ubicado en la playa de Punta Prima como bien de titularidad del Ayuntamiento. No obstante, figura la adjudicación de un contrato menor para la ejecución de las obras de instalación, adjudicado en 2019 a la mercantil Construcciones Asvemar por 55.000 euros, así como diversos expedientes de mantenimiento entre 2019 y 2022, lo que evidencia la asunción continuada por parte de la Administración local de las labores de conservación. Así, se concluye que a la vista de los antecedentes de contratación, ejecución, financiación y la posterior asunción de su mantenimiento, el ascensor tiene carácter de bien de titularidad municipal, algo importante teniendo en cuenta que arreglar un bien que no es municipal con presupuesto público podría incurrir en prevaricación.

Mientras, por el momento y a mitad de julio, la accesibilidad a las playas de Barranco Rubio y Punta Prima está limitada para las personas mayores y de movilidad reducida como consecuencia de que los ascensores están fuera de servicio después de que hace dos años los presupuestos incluyeran una partida de 250.000 euros para la compra e instalación de tres nuevos elevadores.

Continuas averías

El de Punta Prima, desde que se abrió en 2010 acumula años de averías, encadenando varios veranos en los que pasa más tiempo fuera de servicio que operativo.

A excepción de los otros seis, sí está incluido en este contrato, aunque tampoco llegará a tiempo este verano. Su ficha indica que no funciona desde una avería causada el 26 de julio del año pasado tras inundarse el foso del aparato a causa de agentes atmosféricos. Ya en agosto un informe técnico advierte de que su funcionamiento requiere de una reparación de 8.293 euros.

Sin embargo, no es hasta el pasado abril cuando hay otro informe para estimar los plazos para sustituirlo por uno nuevo, algo que se contemplaba en los presupuestos de 2024, pero que aún ni se ha licitado. Una evaluación que se realiza "vista la necesidad expresada por la Concejalía de Costa para la puesta en funcionamiento del ascensor con el fin de dotar de accesibilidad a la playa a la que da servicio a la mayor brevedad posible y especialmente en el periodo estival".

El técnico suscribe que el ascensor, debido a su ubicación a la intemperie en primera línea de costa y al ambiente salino que lo envuelve, viene sufriendo numerosas averías. En este sentido, determina que, teniendo en cuenta que se desconoce el estado de tramitación de la licitación necesaria para la compra de uno más idóneo, el plazo de mínimo para disponer de uno nuevo es de cinco meses desde que se adjudique la adquisición y suponiendo que no surja ningún imprevisto.