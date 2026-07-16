Callosa de Segura ya tiene nuevos concejales... 21 días después de la moción de censura

Han tenido que pasar 21 días para que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Callosa de Segura nombre a sus concejales, después de que el PP, con siete ediles, se hiciera de nuevo con el bastón de mando tras sacar adelante, con el apoyo de la edil de Vox y de un concejal no adscrito, una moción de censura contra el equipo de gobierno de PSOE y EUUP liderado por Amparo Serrano. Una moción que fue respaldada por los dos ediles de UCIN y rechazada por los cinco miembros socialistas y el edil de EUUP.

El decreto de la Alcaldía que ostenta Juan Antonio Franco se estaba haciendo esperar mientras la tensión iba en aumento. Hace solo unos días Rosario Pilar Griñán, edil de Vox, publicaba en sus redes sociales un intrigante mensaje: "Hoy digo alto y claro: ¿a qué juega el PP callosino sin mayoría? Ahí lo dejo".

Mientras, la socialista Serrano denunciaba la parálisis -precisamente el argumento que justificó la moción de censura- del equipo, sin nombramiento de las tenencias de Alcaldía, ni de la junta de gobierno local, ni las concejalías. "Una indefinición preocupante", concluía, al tiempo que se hacía eco del mensaje de Griñán: "Las costuras del acuerdo de la moción de censura ya estallan. Si alguien quería un ejemplo de inestabilidad y parálisis aquí la tiene", sentenciaba la exalcaldesa.

Finalmente, este jueves el decreto de Franco ha llegado para nombrar a los concejales delegados. Precisamente, Griñán se hace con la Concejalía de Servicios Sociales y Tercera Edad, mientras que los seis concejales populares se reparten el resto de áreas.

En concreto, la portavoz del grupo, Inmaculada Cascales, ostenta Contratación, Medio Ambiente y Sanidad; Rocío Cuadrado, Seguridad Ciudadana, Servicios Jurídicos y Urbanismo; Rubén Grau, Servicios Municipales, Obras, Formación, Empleo, Empresa y Modernización; Antonio Vicente Ballester, Personal, Deportes y Cultura, Museo y Patrimonio; Estefanía Manresa, Turismo, Comercio, Barrios y Agricultura y Protección animal, y María Redondo, Educación, Fiestas, Infancia, Juventud e Igualdad y Protección Civil.

El edil José Antonio Illán, que firmó la moción, se queda sin concejalía, al no poder ostentar esta competencia por ser concejal no adscrito tras abandonar las filas de UCIN.

Las imágenes de la moción de censura en Callosa de Segura / Héctor Fuentes

Esta delegación de competencias comporta tanto la dirección del área como su gestión, incluida la resolución de adjudicación de contratos menores. También se delega a todos los concejales la facultad de autorizar matrimonios civiles.

Asimismo, corresponde al alcalde el ejercicio de aquellas competencias que no hayan sido objeto de delegación expresa a favor de ningún concejal ni de otros órganos municipales. En particular, quedan reservadas a la Alcaldía la jefatura superior de todo el personal, las atribuciones indelegables en materia de personal, el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas atribuidas a la Alcaldía, la iniciativa para proponer al pleno la declaración de lesividad y las restantes competencias que legalmente no puedan ser objeto de delegación.