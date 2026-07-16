Así ha celebrado la comunidad argentina en Torrevieja el pase de su selección a la final del mundial

La comunidad argentina en Torrevieja celebró por todo lo alto su pase a la final de los mundiales de 2026 y la victoria del conjunto albiceleste sobre Inglaterra -en un enfrentamiento en el campo de fútbol que todavía sigue teniendo lecturas más allá de lo deportivo-.

Cientos de aficionados se acercaron al centro del casco urbano de Torrevieja, junto a las plazas de Waldo Calero y Castelar para tomar con sus banderas y cánticos el espacio público del corazón de la ciudad, desbordados de alegría y apoyados por el paso de vehículos que hacían sonar el claxon.

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Como ha ocurrido en celebraciones anteriores durante este mundial, la concentración espontánea, que también ocupó la pequeña rotonda que regula el tráfico al acceso al centro de ocio, se prolongó más allá de las doce de la noche y provocó una importante retención de salida del aparcamiento del Paseo del Mar, que se despejó poco a poco con la llegada de policía local, que tuvo que emplearse a fondo para contener a la hinchada argentina. Los accesos al aparcamiento del centro de ocio siguen congestionados con y sin mundial.