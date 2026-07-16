El Mundial de fútbol adelanta la ofrenda de flores de los Moros y Cristianos de Orihuela

La final del Mundial de fútbol el domingo, que enfrentará a España contra Argentina, hace que la tradicional ofrenda de flores de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela adelante su horario, dándose cita las comparsas a las 17:40 horas en la avenida de España para comenzar el desfile a las 18 horas con un itinerario que finalizará en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Cada comparsa establecerá su punto de entrega de ramos en las inmediaciones de la Glorieta Gabriel Miró, donde se concentrarán la Armengola, Pilar Hernández, junto con los embajadores, los cargos festeros y la junta central de la asociación de fiestas.

Durante el recorrido habitual, a la altura del Ayuntamiento, se iniciarán dos itinerarios. Por un lado, los festeros que porten ramo de flores accederán por la calle Salesas para realizar la ofrenda, mientras que los que no lleven ramo continuarán por la calle Santa Justa junto con las agrupaciones musicales.

Los cargos de la asociación y de la comparsa portarán ramos de flores blancas, que se utilizarán para confeccionar el manto floral situado delante de las imágenes, que se situarán en un altar frente a la puerta principal del templo.

Los costaleros de la comparsa Caballeros del Rey Fernando, que ostentan la Embajada Cristiana, portarán a las santas hasta el interior de la iglesia, mientras que la Agrupación Musical Dacapo interpretará el himno de España.

Antes, este jueves se celebra el traslado de las Santas Justa y Rufina, a las 18:40 horas, momento en el que está previsto el pasacalle con la recogida de la Armengola desde la Ocarasa, junto con los embajadores, la junta directiva de la asociación de fiestas, banderas, presidentes y cargos de las comparsas. Después, a las 19:30 horas dará comienzo el acto religioso en la Iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina para seguidamente iniciarse la procesión de traslado.

Los costaleros de la comparsa Caballeros del Rey Fernando portarán a las patronas hacia el exterior para comenzar el desfile, con la interpretación del himno de España en la salida, desde la parroquia, pasando por las calles López Pozas y Mayor y la plaza del Salvador hasta la catedral, donde las imágenes entrarán por la puerta de las Cadenas, en un recorrido en el que los festeros acompañan a la comitiva y bandas de música.

El Oriol

Después, a las 23:45 horas llegará uno de los momentos más esperados: la Exposición Pública de la Gloriosa Enseña del Oriol en el balcón principal de la Casa Consistorial, donde se reunirán, además, los cargos festeros, el Síndico, la Armengola, los embajadores y la junta central.

Ya el viernes, el Día del Pájaro comienza a partir de las 9 horas con el descenso de la Enseña desde el balcón para su traslado hasta la catedral en compañía de la Corporación municipal, donde se incorporarán las patronas junto con el Oriol, portado por el síndico, Juan Martínez Tomé, en una procesión hasta la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, donde se celebra la llamada Misa de la Reconquista.

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Después, el emblema iniciará un desfile hasta regresar al Ayuntamiento, nuevamente en el balcón principal, para retirarse a las 23:30 horas hasta el próximo año.