Orihuela oficializa 205 plazas de aparcamiento en la playa de La Glea

Ya se sabe que buscar aparcamiento en verano, a pleno rayo de sol, cerca de la playa puede resultar una auténtica tortura. Precisamente para mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento durante la temporada estival en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes del litoral oriolano, el Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Infraestructuras y en colaboración con el departamento de Costa, está llevando a cabo los trabajos de acondicionamiento de un nuevo aparcamiento disuasorio junto a la playa de La Glea, en Dehesa de Campoamor.

La actuación, que pretende ofrecer una alternativa de aparcamiento próxima a la playa y reducir la congestión del tráfico, está siendo ejecutada por la empresa pública Ecoplan.

En realidad, se trata de oficiliazar u ordenar el espacio, porque en la práctica ya se usaba de forma informal como aparcamiento, encontrándose en el entorno del emblemático puente sobre el cauce del río Nacimiento, a unos 100 metros de la playa.

Así, se habilitarán 205 plazas de aparcamiento, de las que seis estarán reservadas para personas con movilidad reducida, cumpliendo la normativa vigente. El diseño del estacionamiento dispone las plazas en batería a 45 grados, con un único acceso y una única salida para favorecer la circulación interior y optimizar el espacio disponible. Además, se prevé una zona específica para el estacionamiento de autobuses, así como la instalación de la señalización vertical y de los elementos de seguridad necesarios para ordenar el tráfico.

Trabajadores de la empresa municipal Ecoplan acondicionando el espacio / Información

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha destacado que "seguimos mejorando las infraestructuras de Orihuela Costa con actuaciones que responden a las necesidades reales de vecinos y visitantes. Este nuevo aparcamiento permitirá ordenar el estacionamiento en un punto muy concurrido y mejorar la accesibilidad a la playa de La Glea".

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha señalado durante su visita que "este tipo de actuaciones son fundamentales para seguir mejorando los servicios que ofrecemos en la Costa, especialmente durante los meses de mayor afluencia, apostando por una movilidad más ordenada y cómoda para todos".

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el equipo de gobierno continúa ejecutando actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras y los servicios públicos de Orihuela Costa, reforzando la funcionalidad de los espacios públicos y dando respuesta a una demanda habitual durante la época estival.

Zona azul

Mientras, sigue pendiente la implantación de la zona azul en el litoral. Hace un año, un informe indicaba que se requiere de una inversión de más de 154.000 euros para infraestructuras, personal y planificación. Era un documento que el bipartito de PP y Vox encargó después de que se aprobaran los presupuestos de 2025, que prevían unos ingresos municipales de 375.000 euros por esta medida que en su momento contemplaba 1.200 plazas de aparcamiento regulado.

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Cabe recordar que los cuentas del ejercicio pasado preveían una recaudación total en todo el municipio de 575.000 euros por la ORA, lo que suponía un 187 % más que la previsión que se realizaba en los presupuestos de 2024, con un aumento de 375.000 euros por la instauración del aparcamiento regulado en el litoral durante los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que en ese mismo periodo se suspendería en la ciudad.