La Generalitat ve incompatible el espectáculo de Monster Truck de San Miguel con la protección de Escalona y los vecinos reclaman que se retire la licencia

La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas reclamó al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas que retire la licencia a la exhibición de coches gigantes, instalada durante todo el verano junto al colegio infantil y el IES Los Alcores, después de que la Generalitat haya emitido un informe desfavorable por su ubicación en el ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Escalona. El alcalde, Juan de Dios Fresneda, asegura que encargará a la empresa abandonar el emplazamiento si los servicios jurídicos municipales confirman la incompatibilidad, aunque no ha respondido oficialmente a las quejas vecinales, según mantiene la asociación, que considera que la actividad debería haber cesado desde hace casi dos semanas.

Meses de verano

Desde hace más de 4 años, de manera ininterrumpida, y durante los tres meses del verano -desde mediados de junio a pasado agosto-, se instala en el municipio una empresa que ofrece un espectáculo de coches gigantes “Monster Truck”, que se publicita en el sur de la zona costera de la Vega Baja. La exhibición, que dura una hora media, consiste en maniobras de precisión circulando con coches a toda velocidad, a dos ruedas, trompos, aparcamientos, escenas con fuego o disparo de fuegos artificiales. La actividad ocupa 5.085 m², además de una parcela de anexa de más de 3.000 m² que sirve de aparcamiento.

El colectivo vecinal señala que el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas e Insalubres, se trata de una actividad molesta por los ruidos, gases y olores producidos por el espectáculo; insalubre por los daños que la contaminación acústica y de gases produce en la salud humana. Es nociva porque, además, estas afecciones repercuten también en el medio natural y de manera especial en la flora y fauna del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, porque se ubica en el ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Escalona (PORN), en las proximidades del IES Los Alcores.

Como en años anteriores, el día 29 de junio de este año, la asociación remitió otro escrito de queja al Ayuntamiento, que posteriormente cursó a la Conselleria de Medio Ambiente. En él se argumentó, por primera vez, que, de acuerdo con la Normativa Urbanística municipal y la del PORN de Escalona la actividad es incompatible con los usos de esa parcela, dado que la normativa de protección está vigente desde el pasado mes de marzo.

Acceso al espectáculo en San Miguel de Salinas / D. Pamies

Incompatible

El viernes 3 de julio el Jefe de Gestión de los Espacios Naturales Protegidos remitió oficio de contestación, con Informe firmado por el director del PORN, donde determina la incompatibilidad de la actividad con las normas de gestión del PORN de Escalona. Este escrito le fue remitido al Ayuntamiento en el mismo día por parte de esta asociación con la solicitud "de que cancelara, de inmediato, la licencia concedida a los feriantes".

El gobierno municipal no ha contestado a los vecinos; pero sí la Consellería. Al mismo tiempo, la empresa -que ya habría sido informada por el Consistorio y con la que ha intentado contactar INFORMACIÓN, ha activado una campaña de invitaciones a vecinos del municipio y el sábado, 4 de julio, depositó una carta formal en el buzón de la asociación. En este caso, esta entidad considera que se ha vulnerado el deber de confidencialidad, (artículo 5 de la Ley de Protección de Datos) acerca de guardar secreto sobre la identidad del denunciante por quien tiene la obligación de custodiar los datos. La programación del espectáculo no se ha interrumpido, sigue su curso normal aunque no se ajuste a la legalidad vigente. "Todo un ejemplo", lamentan desde el colectivo vecinal.

El alcalde

El alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) confirmó a INFORMACIÓN el informe desfavorable de la Generalitat, aunque matizó que se trata de una normativa que está vigente desde el mes de marzo pasado. Indicó que el asunto está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para analizar si existe encaje jurídico para que la actividad se mantenga en su ubicación -han pasado casi dos semanas desde que la resolución de la Generalitat llegó al municipio-. Finalmente, señaló que si de los informes municipales se deriva la incompatibilidad de la actividad con el suelo protegido ordenará a la empresa que deje el emplazamiento.

Aspecto de las instalaciones del espectáculo Monser Truck / D. Pamies

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El primer edil aseguró que se trata de un terreno privado, aunque la Asociación de Vecinos matiza que es así salvo en una de las parcelas forma parte de la zona de servidumbre pública del Canal del Campo de Cartagena que dota de agua de riego a todo el litoral de la región de Murcia, Orihuela Costa y Pilar de la Horadada y es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura y otras zonas públicas de una colada pública. El suelo privado y parte del público, con los vehículos aparcados, se sitúa justo sobre un tramo subterráneo de ese canal.

Las quejas

Todos los años la Asociación ha dado traslado de quejas al gobierno municipal de San Miguel de Salinas de PSOE e IU por la afección y el malestar que el espectáculo "causa en la vida de las personas y mascotas, sobre todo, de quienes viven más cerca del emplazamiento de la actividad".

"Se ha rogado, en vano, a las autoridades municipales" para que se redujera el tiempo de permanencia del espectáculo en el municipio, como sucede en otras poblaciones, donde lo normal es que la duración se ajuste a dos/tres semanas como máximo. "Estos ruegos, no sólo no se han tenido en cuenta, sino que han caído en saco roto y han causado el efecto contrario. Año tras año, se amplía el tiempo de permanencia del espectáculo en la localidad", según las mismas fuentes.