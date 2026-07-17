La implantación del grado presencial en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas en Torrevieja se retrasa al curso 2027/2028

La Universidad Miguel Hernández de Elche no implantará en Torrevieja el nuevo grado en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas en su modalidad presencial hasta el curso 2027/2028, aunque la nueva sede universitaria abrirá previsiblemente en septiembre. El Ayuntamiento y la Universidad han revisado la incorporación al edificio para el próximo curso 2026/2027 de la Cátedra de la Habanera y de distintas actividades académicas, jornadas culturales y líneas de investigación como principales novedades inmediatas.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, junto con el concejal de Educación, Ricardo Recuero, el presidente del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), Jorge Rodríguez -ligado a la empresa de eventos, servicios y turismo Esatur-, y representantes de la UMH, mantuvieron una reunión de trabajo en el Ayuntamiento para avanzar en la planificación de las actividades académicas, formativas, culturales y de investigación que la institución universitaria desarrollará en la nueva Sede Universitaria de Torrevieja.

Jardin vertical de la nueva sede universitaria y de Agamed en Torrevieja / D. Pamies

Como el equipo de gobierno descartó convocar a los medios de comunicación a la visita, de la que facilitó algunas imágenes, tampoco se pudo preguntar por los motivos del retraso de la implantación del grado presencial. En la nota de prensa donde se "enterró" la fecha de puesta en marcha del curso académico anunciado en otras ocasiones, se fija ahora su inicio en el curso 2027/2028 sin indicar que supone una modificación respecto a la fecha inicialmente fijada. En una visita realiza da en junio de 2025, el rector de la UMH Juan José Ruiz llegó incluso a asegurar que se había intentado implantar el grado para el curso académico 2025/2026, pero que sería una realidad segura para el curso 2026/2027. Sin embargo, no va a ser así.

La nota obvia también la creación de la Cátedra de Gastronomía anunciada al mismo tiempo que el grado presencial en junio de 2025.

Sin preguntas: el equipo de gobierno y la UHM no han dado detalles de los motivos del retraso porque el Ayuntamiento no convocó a los medios de comunicación a la visita realizada a las nuevas dependencias de la sede universitaria

El alcalde Eduardo Dolón sí apuntó hace unas semanas durante la presentación de la programación de la UNED en la misma sede universitaria, al hecho de que el plan de estudios de ese grado presencial estaba validado a nivel estatal desde el 18 de junio, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), pero todavía requería del visto bueno de la Generalitat, trámite que no llega a tiempo del inicio del curso académico.

El encuentro sirvió, según el Ayuntamiento, para coordinar la incorporación de la infraestructura administrativa académica de la UMH al nuevo edificio, cuya inauguración y apertura está prevista para la primera semana del próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico. Asimismo, se han revisado las necesidades de equipamiento, la distribución de los espacios docentes, los servicios de atención al alumnado y el calendario de puesta en funcionamiento de las distintas propuestas universitarias.

El Grado en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas es la apuesta estrella del equipo de gobierno local para dotar de uso académico universitario al nuevo edificio, financiado con más de cinco millones de euros por Agamed, que acogerá también las nuevas instalaciones de esta empresa dedicada a la gestión del ciclo del agua.

Un momento de la visita a la sede universitaria / INFORMACIÓN

El dato

La nota de prensa municipal incluye el esclarecedor párrafo que confirma el aplazamiento de esta puesta en marcha: "uno de los principales asuntos abordados ha sido la implantación en Torrevieja del nuevo Grado en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas, una titulación especialmente vinculada a la realidad económica y laboral de la ciudad. Este grado, que comenzará a impartirse durante el curso 2027/2028 a través del centro adscrito al Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), que preside Jorge Rodríguez, contará con formación presencial y virtual, carácter bilingüe y un modelo de formación dual.

La titulación permitirá formar profesionales capaces de desarrollar funciones técnicas, operativas, de coordinación y dirección en empresas y actividades turísticas. Su plan de estudios estará adaptado a las nuevas demandas del sector, incluyendo materias relacionadas con la digitalización, la inteligencia artificial, la comunicación, la gestión de equipos, la innovación y la sostenibilidad turística. Se trata de una titulación de carácter privado desde el punto de vista del coste de la matrícula y otras características aunque adscrita al centro público.

Los datos de la sede universitaria de Torrevieja y de Agamed / INFORMACIÓN

Cátedra de la Habanera

Otro de los puntos destacados ha sido la puesta en marcha de la nueva Cátedra de la Habanera, iniciativa que permitirá vincular la actividad académica y de investigación de la UMH con un elemento estrechamente ligado a la identidad cultural de Torrevieja. Entre sus objetivos se encuentra la promoción del estudio, la investigación, la conservación y la difusión de este género musical, así como reforzar la proyección académica del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, líneas de trabajo que se podrán completar con la organización de jornadas, congresos, actividades divulgativas y proyectos de investigación relacionados con la música coral y el patrimonio cultural.

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Vídeo en el que el rector de la UMH anunciaba la implantación del grado para el curso 2026/2027:

D. Pamies

La colaboración entre ambas instituciones, Ayuntamiento y Universidad, también permitirá organizar conferencias, jornadas científicas, actividades culturales y encuentros con investigadores y especialistas. La intención es que la nueva sede permanezca abierta a la sociedad y se convierta en un espacio de transferencia de conocimiento y de conexión entre la universidad, el tejido empresarial y la ciudadanía.