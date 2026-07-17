Un Oriol más hernandiano que nunca conquista a Orihuela en el Día del Pájaro

Con un calor sofocante, la Gloriosa Enseña del Oriol desfiló por las calles de Orihuela en el Día del Pájaro -o de la Reconquista-, una jornada cívica y religiosa de las más esperadas en las fiestas de Moros y Cristianos. Horas después de su exposición pública en el balcón principal de la Casa Consistorial, a medianoche, el emblema de la ciudad, que debe permanecer siempre erguido, pues solo se inclina ante Dios y el rey, descendió mediante cintas, una práctica que se remonta a 1609.

Esta festividad, instituida en 1400 por el obispo de Cartagena a petición del municipio, conmemora su incorporación al dominio cristiano y conserva un ceremonial histórico de carácter municipal, siendo un acto organizado por el Ayuntamiento y vinculado también a las santas Justa y Rufina. Aunque, en realidad, la primera referencia documental conocida se remonta a 1357, cuando el infante don Fernando ordenó que el pendón o señera de la villa acompañara a las tropas en la expedición contra Jumilla. Aquella bandera simbolizaba ya la representación oficial de la ciudad.

La insignia, formada por el paño, el mástil, el Oriol, y los cordones de seda con las borlas, está declarada Bien de Interés Cultural en 2017 por sus valores históricos, artísticos y etnológicos, y representa el poder, la autonomía y los privilegios concedidos por la Corona.

Coronando el mástil, el Oriol no es solo un mero elemento decorativo, sino que con sus alas desplegadas y portando una espada recuerda la memoria de un territorio fronterizo y foral. La imagen actual data de 1732, pero su iconografía tiene origen en época paleocristiana.

El paño, de damasco carmesí bordado con hilos de seda, oro y plata, en una de sus caras muestra a las santas Justa y Rufina junto a las armas de la ciudad y de Aragón con medallones, florones y motivos vegetales. En la otra cara, las armas reales de Felipe V rodeadas por el toisón de oro junto a los emblemas de Orihuela.

Las mejores imágenes del Día del Pájaro de Orihuela / Áxel Álvarez

A pie de calle

Así, ha representado a la ciudad durante siglos. Los portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento se encontraban en el balcón en el momento del descenso hasta pie de calle, recogiéndola en ese instante el alcalde, Pepe Vegara, y Juan Martínez Tomé, nombrado Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol por el pleno, una distinción honorífica que el Consistorio recuperó en 1992 con motivo del 750 aniversario de la Reconquista, aunque su figura se retrotrae a 1400 y 1708.

El impulsor de crear rincones hernandianos por el mundo, multiplicando la higuera de Miguel Hernández, asumió tal privilegio guiándose con el recuerdo del poeta durante todo el recorrido.

El herodii, el ave que comanda y representa a todo un pueblo, como líder y guía, en compañía de los concejales de la Corporación municipal, sosteniendo los cordones de seda con borlas -algunos ediles hasta se atrevieron a portar el pájaro en algunos tramos-, enfiló la comitiva que se dirigió hasta la catedral entrando por la Puerta de Loreto, donde también se encontraban las patronas, que fueron trasladas el día antes hasta la seo. Las imágenes de las santas, que aparecieron en la refriega a modo de luceros, fueron portadas por miembros de la comparsa que este año ostenta la Embajada Cristiana, Caballeros del Rey Fernando.

La procesión salió entonces por la Puerta de la Anunciación hasta la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, donde, entonces sí, Martínez Tomé inclinó la bandera ante el altar en el momento de la consagración del pan y el vino durante la tradicional Misa del Pájaro. Una eucaristía que estuvo presidida por el obispo, José Ignacio Munilla, en la que Luis Ortuño Gallud, presbítero jesuita y antiguo alumno de Jesús María, predicó el Sermón de la Reconquista.

Otro de los momentos destacables fue el homenaje en el monumento a la Armengola, que este año encarna Pilar Hernández, junto con las animadas comparsas y bandas de música.

Ascenso

El Oriol ascendió, de nuevo erguido, hasta el balcón del Palacio Marqués de Arneva, entre vítores y aplausos y una lluvia de 20 kilos de pétalos de rosas rojas, salvando la polémica del año anterior, cuando la inspección técnica del contrato verificó que los pétalos que se iban a lanzar eran de color rosa, efectivamente, pero de papel. El Ayuntamiento tuvo que ponerse manos a la obra a última hora para lograr por su cuenta una partida de pétalos naturales -de verdad-, una estratagema de "pega" que se saldó con una sanción de más de 12.000 euros a la entonces empresa adjudicataria por dar gato por liebre en varios puntos.

Durante todo el recorrido, Martínez Tomé llevó la enseña, más pesada y alta de lo que imaginaba, según sus propias palabras, con "respeto, emoción, humildad, orgullo" y la "responsabilidad" de saber que llevaba entres sus manos "la historia bordada por todos los oriolanos que a lo largo de los tiempos han vivido y modelado la ciudad que hoy conocemos".

Con los títulos de Real y Gloriosa, la enseña se retirará esta noche a las 23.30 horas, cuando se le rendirán honores de Capitán General con el disparo de 21 salvas de honor, 24 horas después de su exposición.

Una vez más, con su salida anual, reafirmó que es el principal símbolo de identidad de los oriolanos desde la Edad Media y por los siglos de los siglos.