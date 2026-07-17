Rescatan a un joven de la Cruz de la Muela de Orihuela tras sufrir un golpe de calor

Un joven de 27 años ha tenido que ser rescatado este viernes tras sufrir un golpe de calor cuando trataba de alcanzar la Cruz de la Muela, que corona la Sierra de Orihuela.

El senderista se encontraba en la subida desde la urbanización de Montepinar cuando ha tenido que pedir ayuda.

El Consorcio Provincial de Bomberos recibió el aviso a las 12:53 horas, iniciando entonces una intervención que duró dos horas, hasta las 14:55.

Para acceder hasta el joven se movilizó un helicóptero directamente desde la helisuperficie de Finestrat. Una vez localizado el equipo especial de rescate descendió hasta donde se encontraba para remontarlo en camilla con grúa hasta el helicóptero, para ser después evacuando hasta el Hospital Universitario Vega Baja.

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A su vez, bomberos del parque de Orihuela, que se desplazaron por tierra, guiaron de vuelta hasta sus vehículos a los acompañantes del accidentado.