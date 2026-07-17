La Vega Baja salva in extremis la gestión de basuras este verano con el desvío 50.000 toneladas anuales a un nuevo vertedero privado de Murcia

El Consorcio Vega Baja Sostenible tiene previsto la próxima semana aprobar un convenio con la empresa Hera Holding Hábitat, Ecología y Restauración Ambiental, S.L. para el tratamiento de hasta 50.000 toneladas anuales de basuras de la Vega Baja en la nueva planta de tratamiento y vertedero de eliminación que esta empresa del Grupo Griñán abrió el pasado 14 de julio en el municipio murciano de Fuente Álamo, según pudo confirmar INFORMACIÓN durante el acto de presentación de la apertura del segundo ecoparque fijo de la comarca, que funciona ya en Dolores.

La puesta en marcha de esta instalación privada, que no depende de consorcio público como las que funcionan en la Comunidad Valenciana, supone un balón de oxígeno para la gestión de los residuos de la Vega Baja este verano. La decena de instalaciones de tratamiento y vertedero en las que distribuye la basura la comarca, que carece de instalaciones propias, está poniendo severas limitaciones a la llegada de basura de la comarca, que en plena temporada turística multiplica exponencialmente los residuos generados por los municipios de Torrevieja y Orihuela. En este contexto la prioridad es atender la demanda de sus propias zonas, teniendo en cuenta, además, que los residuos de la comarca llegan con una gran cantidad de impropios que impiden su reciclaje.

Fuente Álamo es también un emplazamiento más cercano al origen de la generación de residuos de la Vega Baja y menos caro que los que utiliza el Consorcio, cuando por ejemplo, deriva la basura a Quart de Poblet, en la periferia de Valencia, Guadassuar, al sur de la capital valenciana, Marquesado de Almunia en Cuenca, gestionado por la misma empresa del Grupo Griñán, o Albox en Almería.

El Consorcio constituye la próxima semana una comisión técnica que analizará el plan de gestión de Prezero-Cívica, y en especial el emplazamiento de la planta comarcal

Coste

Pese a encontrarse más próxima, la eliminación de la basura en Fuente Álamo supondrá un coste para los municipios de 130 euros por tonelada, sin contar el transporte desde la planta de transferencia de Dolores. Además de esos emplazamientos la comarca cuenta con acuerdos en instalaciones localizadas en Villena, Elche, Fontcalent (Alicante) y Piedra Negra en Xixona.

El Consorcio tiene previsto desembolsar 31 millones de euros en el transporte, eliminación e impuesto por generación de residuos de la comarca este año. Lo que supone una media de 155 euros por tonelada. Ese precio solo incluye los desplazamientos desde la planta de Dolores, sin contar el gasto en las contratas de basura locales.

Un momento de la presentación del ecoparque fijo de Dolores / D. Pamies

La construcción de este vertedero, que también ha contado con la oposición de colectivos de la zona afectada, ha sido impulsada por Hera Holding, filial del Grupo Griñán y ha requerido una inversión cercana a los 8 millones de euros. Cuenta con una capacidad de tratamiento de hasta 100.000 toneladas anuales de residuos tanto municipales como industriales, aunque otras fuentes elevan esa capacidad anual en 150.000 toneladas. La empresa no aclara con qué superficie y vaso de vertidos dispone en la nota de prensa que difundió el día 14 de julio durante el acto de inauguración al que asistieron miembros del Gobierno de Murcia y la alcaldesa de Fuente Álamo. Según la empresa la maquinaria de última generación instalada permitirá transformar más del 60% de los residuos tratados en materias primas recicladas y en Combustible Sólido Recuperado (CSR), con lo que iría al vertedero en torno del 40 % de la basura total.

Convenios

Además de ese convenio se someterá a votación la aprobación del acuerdo de colaboración entre la Entidad Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE) en Quart de Poblet y Manisses, y el Consorcio Vega Baja Sostenible, con el mismo objetivo de exportar las basuras comarcales ante la falta de instalaciones, y el nuevo convenio con la planta de Cuenca. Los técnicos gestores de residuos han tenido que hacer encaje de bolillos en los últimos meses porque el incendio en la planta de tratamiento de Castellón provocó la derivación de basuras a todas las instalaciones de la Comunidad, dejando las necesidades de la Vega Baja en un segundo plano. Esta circunstancia generó colas de camiones en la planta de transferencia de Dolores y que se tuviera que recurrir, por ejemplo, al vertido de basura en Alcázar de San Juan (Castilla La Mancha).

El Consorcio abre el segundo ecoparque fijo de la comarca en Dolores, tras la puesta en marcha de otro en Almoradí, y pone la primera piedra en Los Montesinos. Le seguirá el proyecto de Rojales y el rescate de la instalación de Torrevieja

Comisión técnica sin plazo fijo

Por otra parte, en el orden del día de la misma reunión figura la creación por parte del Consorcio de Residuos de la Vega Baja de una comisión técnica específica para estudiar el proyecto de gestión presentado por la concesionaria UTE Vega Baja (Prezero-Cívica). El objetivo es revisar en profundidad la propuesta antes de que los órganos colegiados del Consorcio, formado por los 27 municipios de la comarca, Diputación y Generalitat, adopten una decisión definitiva.

La comisión analizará si el proyecto se ajusta a la planificación del Consorcio y al contrato vigente. También valorará su viabilidad, su impacto económico, las posibles consecuencias sobre las tarifas, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la calidad del servicio de tratamiento de residuos.

Este proyecto de gestión presentado por Prezero-Cívica plantea como primera opción ubicar la planta de tratamiento biomecánico en el paraje de La Ermita-La Pistola- Fuente Amarga de Torremendo (Orihuela). Esta alternativa cuenta con un gran rechazo social por parte de los vecinos de esta pedanía y de Beniel (Murcia), que además han presentado un recurso contencioso contra la normativa de la Generalitat que, paradójicamente, ampara tal uso de gestión de basura dentro del Plan de Ordenación de Recurso Naturales del futuro Parque Natural, además del propio Ayuntamiento de Orihuela. Una segunda propuesta la ubicaría en el paraje de La Estafeta de Orihuela lindando con Jacarilla, esta última con la oposición de Jacarilla, Bigastro, Benejúzar y dos de las principales empresas constructoras de vivienda turística de la comarca que ven amenazados por la instalación de residuos algunos de sus proyectos inmobiliarios.

El grupo de la comisión estará formado por cinco técnicos: uno de la Generalitat Valenciana, otro de la Diputación de Alicante y tres representantes de los ayuntamientos consorciados, que según pudo confirmar INFORMACIÓN serán los de Orihuela y Torrevieja, los dos grandes municipios turísticos que generan el 50 % de las 200.000 toneladas de basura que debe gestionar la comarca al año, y Dolores, municipio que cuenta con la planta de transferencia. Su trabajo terminará con un informe que recogerá conclusiones, observaciones y recomendaciones. Ese documento será consultivo. La decisión final seguirá correspondiendo a los órganos de gobierno del Consorcio. El plazo inicial para emitirlo será de seis meses, aunque podrá ampliarse por la complejidad del proyecto. En este sentido, el presidente del Consorcio, Fran Cano, reiteró en la inauguración del Ecoparque de Dolores que serán los órganos colegiados del Consorcio, y no esta comisión, la que adopte finalmente la decisión.

Acceso al nuevo ecoparque fijo de Dolores / D. Pamies

La inclusión de un técnico del Ayuntamiento de Orihuela garantiza una oposición de entrada al proyecto de Torremendo, ya que los técnicos de este municipio ya rechazaron ese emplazamiento. Al ser repreguntado por los plazos para que la comisión tenga listo su informe sobre el plan de gestión y sus cambios, Cano no quiso mojarse aunque durante su comparecencia ya se sugirió que la planta se levantará en el próximo mandato, no en el actual, al margen de cuándo se tome la decisión. El director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, señaló que la actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunidad podría ser una realidad en enero o febrero de 2027.

Gasto por municipio y generación de toneladas previsto en 2026 (sin contar el desplazamiento desde el municipio a la planta de transferencia de Dolores) / INFORMACIÓN

Segundo ecoparque

Con el trasfondo de la planta comarcal de gestión de residuos, Dolores inauguró este jueves su ecoparque, la segunda instalación fija de la red impulsada por el Consorcio Vega Baja Sostenible, tras la apertura de Almoradí. Una infraestructura destinada a facilitar la correcta gestión de los residuos domésticos y "fomentar la economía circular entre la ciudadanía" de los municipios de Dolores y Catral.

Fue una mañana bien aprovechada en la que el Consorcio realizó el acto de colocación de la primera piedra del ecoparque de Los Montesinos, anunció la preparación del proyecto de esta misma instalación en Rojales y el "rescate" del ecoparque de Torrevieja que la empresa adjudicataria entregará probablemente cuando pueda dejar de emplearlo como planta de transferencia irregular de podas y algas, como hasta ahora, con la apertura de las instalaciones de La Marquesa.

Cincuenta tipos de residuos

La instalación, ejecutada por la UTE Vega Baja permitirá a los usuarios depositar de forma selectiva más de 50 tipos de residuos domésticos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores convencionales. Además, dispone de un sistema completamente informatizado que identifica a los usuarios a su llegada, registra cada acceso y posibilita la implantación de la denominada "cuenta ambiental ciudadana", una herramienta destinada a reconocer y premiar el compromiso de los ciudadanos con el reciclaje y la correcta separación de residuos. Un educador ambiental atenderá además a los usuarios para orientarles sobre el depósito adecuado de cada material.

Aunque la nota de prensa municipal no lo indica, la inversión de esta actuación ha sido de 520.000 euros sobre una superficie de más de 3.500 metros cuadrados. El ecoparque está enclavado en una parcela municipal de una nueva zona residencial de Dolores, lo que también ha provocado las quejas del promotor del residencial pese a que se trata de una instalación sin paso de vehículos ni acopio de residuos orgánicos.