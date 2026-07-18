Detenido en Albatera el responsable de un punto de venta de droga que operaba desde una vivienda

La Guardia Civil ha detenido en Albatera a un hombre de 50 años como presunto responsable de un punto de venta de droga que operaba desde una vivienda del municipio. Al arrestado se le atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras una investigación desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores.

La investigación se inició el pasado mes de abril, después de que la Policía Local de Albatera alertara de que una vivienda podría estar siendo utilizada como punto de distribución de sustancias estupefacientes.

A partir de ese momento, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del inmueble y comprobaron un continuo trasiego de personas que accedían al domicilio y abandonaban el lugar pocos minutos después, tanto a pie como en vehículo. El seguimiento permitió intervenir en varias ocasiones pequeñas cantidades de hachís y marihuana a personas que acababan de salir de la vivienda.

Más de dos kilos y medio de droga intervenidos

Con los indicios recabados, la Guardia Civil practicó un registro en el domicilio durante la madrugada con el apoyo del Servicio Cinológico y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante.

En la vivienda fueron intervenidos 1.560 gramos de hachís, repartidos en varias placas de distinto peso, 1.050 gramos de marihuana, una báscula de precisión y diversas herramientas utilizadas presuntamente para el fraccionamiento y preparación de la droga para su venta. En ese momento fue detenido el ocupante del inmueble.

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El arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares mientras continúa el procedimiento judicial.