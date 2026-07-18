FEGADO convierte Dolores en la gran capital ganadera del Levante

Dolores volverá a situarse este verano en el centro de la actividad ganadera con una nueva edición de FEGADO, su histórica Feria de Ganado. Celebrada entre finales de julio y los primeros días de agosto, la cita combina tradición, concursos, música y participación popular, y está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

FEGADO es la única feria de estas características que se celebra en todo el Levante español y está considerada una de las más importantes de España. Además, el Ayuntamiento de Dolores trabaja para lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que reforzaría la proyección de un acontecimiento ligado a la identidad del municipio.

Una de sus principales singularidades es que buena parte de las actividades se desarrollan en horario nocturno. De esta manera, se evitan las horas de mayor calor y se favorece el bienestar de los animales, al tiempo que se ofrece al público una experiencia diferente, marcada por la iluminación y el ambiente festivo.

La feria tiene lugar en el Recinto Ferial La Alameda y forma parte de la historia de Dolores prácticamente desde los orígenes del municipio. En las décadas de 1940 y 1950 se consolidó como espacio para la compraventa de animales destinados al trabajo en la huerta y a la cría. Con el paso del tiempo, aquella función comercial se amplió hasta convertirse en un gran encuentro ganadero, cultural y turístico.

Uno de sus principales referentes continúa siendo el Mercado Nacional de Ganado Selecto, que reúne a ganaderías llegadas desde distintos puntos de España. Junto a él, FEGADO ofrece competiciones hípicas, exhibiciones de arrastre, actividades caninas, doma clásica y vaquera, encuentros de herradores y propuestas relacionadas con antiguos oficios del campo.

Cabe destacar que la edición de 2026 dedicará un recuerdo especial a Antonio Lorenzo Rebagliato, «El Serafín», socio fundador de FEGADO y miembro de su Junta Directiva desde sus inicios. Su trabajo y compromiso contribuyeron a hacer crecer la feria hasta convertirla en el referente que es hoy, dejando un legado unido para siempre a la historia de Dolores.

FEGADO celebra buena parte de sus actividades en horario nocturno / INFORMACIÓN

Completa programación

La programación de 2026 comenzará el 25 de julio y alcanzará sus jornadas centrales entre el 30 de julio y el 3 de agosto. Entre los actos más destacados figuran el Concurso Nacional de Doma Clásica, la Copa FEGADO de Doma Vaquera, las exhibiciones ecuestres y caninas, el Concurso de Recortadores y la Romería Huertana Ganadera.

Las peñas festeras, las verbenas, los conciertos y las actividades populares completarán una celebración para todos los públicos. También regresará la conocida «Caca de la Vaca», una de las propuestas más reconocibles del programa.

Atractivos turísticos

La visita a FEGADO permite además descubrir un municipio situado entre la huerta, los humedales y el litoral. Dolores se encuentra a apenas diez minutos de las playas del sur de Alicante, por lo que la feria supone una alternativa para quienes pasan sus vacaciones en la costa.

La huerta tradicional forma parte esencial del paisaje y de la identidad local. Su red de acequias, canales y azarbes, con más de tres siglos de historia, ha permitido mantener una agricultura fértil y productiva. De ella procede uno de los grandes emblemas gastronómicos del municipio: la alcachofa de Dolores, reconocida por su calidad y por el peso de la localidad como uno de los principales focos productores de España.

La gastronomía se completa con embutidos artesanos, salazones y postres tradicionales como la almojábana. Estos productos permiten al visitante acercarse a la esencia mediterránea de Dolores y a una cocina vinculada al territorio.

Este año se dedicará un recuerdo especial a Antonio Lorenzo Rebagliato, «El Serafín» / INFORMACIÓN

El recorrido por el municipio puede incluir una visita a la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de los Dolores, una destacada muestra de la arquitectura religiosa del siglo XVIII en la provincia de Alicante. En su interior se conserva la imagen de la Virgen de los Dolores, patrona del municipio y obra del escultor Francisco Salzillo.

A pocos kilómetros se encuentra el Parque Natural de El Hondo, integrado en la Red Natura 2000 y uno de los principales espacios naturales de la zona. Sus observatorios e itinerarios permiten contemplar numerosas aves, entre ellas la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca.

El Ayuntamiento organiza además rutas ornitológicas guiadas por la Huerta de Dolores y El Hondo, experiencias que combinan naturaleza, paisaje, cultura del agua y observación de aves. Así, FEGADO se convierte también en una oportunidad para conocer un territorio hospitalario y ligado a sus tradiciones.