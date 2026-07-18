Condenada a tres años de cárcel la exedil de Los Verdes de Orihuela Martina Scheurer por amañar la adjudicación de los chiringuitos en 2014

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a la exconcejala de Los Verdes delegada de Costas y Playas de Orihuela, Martina Scheurer Wagner, a dos penas que suman tres años de prisión y diez años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público. La sentencia la considera autora de un delito de prevaricación administrativa en concurso con fraude y de un delito de revelación de información privilegiada por facilitar entre 2012 y 2014 al empresario Thomas Herteux Wolfgang datos del futuro concurso de los chiringuitos de Orihuela Costa para que su empresa, Chiringuitos del Sol, partiera con ventaja.

El tribunal, presidido por la magistrada María Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, impone a Scheurer una pena de un año y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por la prevaricación y el fraude -tipo penal que conlleva penas de cárcel-. Además, la condena a otro año y seis meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación por la revelación de información privilegiada. La sentencia no es firme. Contra la resolución cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Subvencionado

La misma sentencia condena al empresario Thomas Herteux Wolfgang, representante de Chiringuitos del Sol, a penas que suman tres años y medio de prisión. Por el delito de prevaricación en concurso con fraude, le impone un año y seis meses de cárcel y dos años y nueve meses de inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público y acceder a beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Por el uso de información privilegiada facilitada por autoridad, lo condena a otros dos años de prisión.

Según el fallo al que ha tenido acceso INFORMACIÓN los hechos se remontan al contrato de explotación de los servicios de temporada de las playas de Orihuela. Chiringuitos del Sol ya había sido adjudicataria en 2006 de la concesión para explotar estos servicios estivales, contrato con una duración inicial de cuatro años y tres prórrogas anuales, que se agotaron a finales de 2012. Antes de que Scheurer asumiera la Concejalía de Costas y Playas, el anterior edil había iniciado la preparación de los pliegos para sacar de nuevo el servicio a concurso, pero tras el relevo en la concejalía del área, la tramitación quedó paralizada.

La exconcejala en el acceso a la Ciudad de la Justicia de Elche / AXEL ALVAREZ

Probado

La exconcejala de origen alemán condenada ahora formaba parte de un gobierno tripartito con el PSOE y el partido CLR-Claro, cuyo exconcejal Pedro Mancebo ha ejercido la acusación en este caso, bajo la representación letrada de Santiago Talavera Vico.

La sentencia considera probado que Scheurer y Herteux actuaron de común acuerdo para lograr que la nueva adjudicación recayera otra vez en Chiringuitos del Sol, en perjuicio de los intereses municipales. Para ello, según la Audiencia, utilizaron primero el llamado “principio de continuidad”, que permitió a la empresa seguir explotando los chiringuitos durante la temporada de 2013. Ese año adicional resultó clave. La Audiencia sostiene que sirvió para que la empresa pudiera preparar y obtener la Q de Calidad Turística, certificado que después se incorporó como requisito obligatorio y excluyente en el concurso de 2014 y no aparecía ni en el contrato de 2006 ni en los pliegos preparados por el concejal anterior.

El tribunal considera probado que Scheurer comunicó a Herteux, antes del 22 de abril de 2013, que la Q de Calidad Turística se incluiría en los futuros pliegos. Esa información se facilitó mucho antes de que el concurso se redactara y se publicara.

Chiringuitos del Sol solicitó el certificado el 22 de abril de 2013 para cada uno de los establecimientos que explotaba y también para su sede central. La empresa obtuvo las certificaciones con fecha de validez desde el 9 de octubre de 2013, tras más de cinco meses de tramitación. Cuando el concurso salió adelante, la mercantil ya estaba en condiciones de cumplir un requisito que sus competidoras no podían obtener en el plazo abierto para presentar ofertas, según figuraba en la causa que llegó a juicio tras la investigación mantenida por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que ha ejercido la acusación pública. La resolución de licitación se firmó el 22 de enero de 2014. Para la Audiencia, a esas alturas los acusados ya habían hecho “todo lo posible” para cerrar o limitar extraordinariamente la adjudicación a cualquier licitadora que no fuera Chiringuitos del Sol.

Deuda de seis años

La sentencia también destaca otro dato llamativo: Chiringuitos del Sol debía al Ayuntamiento el canon de Costas correspondiente a los años 2006 a 2012. La cantidad reclamada ascendía a 934.443 euros. La empresa nunca había satisfecho ese canon, pese a que era una obligación del contrato. La Audiencia afirma que tanto Scheurer como Herteux conocían esa deuda antes de la nueva licitación. Aun así, no consta que se hiciera ninguna actuación dirigida a liquidarla, requerirla y cobrarla antes del inicio del procedimiento de contratación.

Declaración responsable

El tribunal subraya además que Herteux presentó una declaración responsable en la oferta en la que afirmaba que la sociedad no tenía deudas con el Ayuntamiento de Orihuela. Las empresas competidoras fueron excluidas tras la apertura del sobre administrativo por no cumplir el requisito de la Q de Calidad Turística.

La Audiencia concluye que Scheurer colocó a la empresa Chiringuitos del Sol en una situación de privilegio al anticipar una información que no debía divulgarse. La sentencia determina que tal actuación vulneró los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, igualdad de trato y libre competencia, y aseguró de forma arbitraria la adjudicación del servicio a favor de la firma de Herteux.

El empresario condenado Thomas Herteux Wolfgang durante una de las sesiones del juicio en la Audiencia de Elche / AXEL ALVAREZ

El juicio tuvo lugar entre marzo y junio de 2025, pero la sentencia se ha notificado más de un año después. La concejala se dio de baja voluntariamente del partido ecologista al abrirse la causa contra ella. Esa formación ya no cuenta con representación en el municipio, aunque sí el partido municipalista que surgió de la confluencia de grupos de izquierdas (entre ellosLos Verdes), Cambiemos.

Se da la paradoja de que la empresa condenada ahora, que puede recurrir en casación, se adjudicó los principales lotes de explotación de chiringuitos de la costa oriolana ya bajo el gobierno del PP y Vox.