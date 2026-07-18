Torrevieja restringe el aparcamiento en la calle Ramón Gallud y abre este sábado el vial del puerto en el Paseo del Mar

El Ayuntamiento de Torrevieja anunció este viernes que, con motivo del periodo estival y del notable incremento de la actividad y la movilidad en el centro de la ciudad, se restringirá el estacionamiento de vehículos en la calle Ramón Gallud desde el próximo lunes, 20 de julio, hasta finales del mes de agosto. El tramo afectado por la medida va desde la calle Orihuela hasta la calle Apolo.

Durante este periodo, únicamente estará permitido estacionar en la calle Ramón Gallud en horario nocturno, concretamente desde las 23:00 hasta las 8:00 horas. Los vehículos deberán abandonar la zona antes de las 8:00 horas para facilitar el cumplimiento de esta regulación temporal.

Afluencia

Esta medida, que se adopta habitualmente durante los meses de mayor afluencia de residentes estivales, tiene como objetivo favorecer la movilidad, mejorar la seguridad y facilitar el tránsito de peatones y vehículos en una de las principales vías comerciales y de comunicación del centro urbano.

El Ayuntamiento señalizará debidamente la zona afectada y solicita la colaboración de residentes, comerciantes y visitantes para respetar los horarios establecidos y evitar molestias o incidencias. La medida se adopta para intentar rebajar la congestión de tráfico que se dirige al centro y las playas urbanas de Torrevieja en esta época del año. El área de Tráfico ha estirado al máximo los tiempos hasta adoptar la decisión cuando los problemas de atascos en el entorno del Puerto ya son diarios y se registran largas colas de salida en horario nocturno desde el aparcamiento del Paseo del Mar.

D. Pamies

Vial del puerto en el Paseo del Mar

Se informa, además, que a partir del sábado, 18 de julio, a las 8:00 horas, entrará en servicio el nuevo vial interior del recinto portuario -que sigue sin denominación oficial-. Como novedad al acceso al parking del Centro de Ocio se añade a partir de ahora la posibilidad de llegar directamente al entorno de la lonja pesquera y del puerto deportivo Marina Salinas y su zona de establecimientos. Ese es su único cometido, ya que el nuevo vial carece de conexión con la calle Ramón y Cajal y tampoco la va a tener cuando acaben las obras.

El anuncio que el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, realizó el pasado 22 de junio en el que reiteraba que la feria de atracciones estaría operativa en la nueva explanada del Paseo de La Libertad para el 16 de julio, sufre un nuevo incumplimiento y el plazo que maneja ahora el equipo de gobierno lo sitúa a final de mes.