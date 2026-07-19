La Guardia Civil localiza un rebaño oculto con 29 ovejas y cabras sin control veterinario en San Miguel de Salinas

La Guardia Civil ha localizado un rebaño oculto de 29 cabezas de ganado ovino y caprino que se encontraba sin documentación, identificación ni control veterinario en el interior de una finca agrícola de San Miguel de Salinas. Los animales han quedado inmovilizados de forma cautelar y a disposición de las autoridades sanitarias mientras se determina su situación.

El hallazgo se produjo durante una inspección realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Guardamar, dentro de los controles periódicos que desarrolla la Guardia Civil para supervisar las condiciones sanitarias de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el uso de productos fitosanitarios.

Durante la inspección de un almacén agrícola, los agentes descubrieron un corral vallado oculto entre el arbolado de la finca. En su interior había siete ovejas adultas, trece cabras y nueve cabritos, un total de 29 animales.

El responsable del ganado aseguró que los mantenía para uso particular, aunque no pudo aportar ningún documento que acreditara su procedencia, identificación o situación sanitaria. Ante esta situación, los agentes contactaron con el veterinario oficial de la Oficina Comarcal Agraria, quien acordó la inmovilización cautelar del rebaño hasta que las autoridades sanitarias competentes evalúen el estado de los animales.

Sin trazabilidad ni garantías sanitarias

Según explica la Guardia Civil, la falta de identificación, documentación y controles veterinarios impide garantizar la trazabilidad del ganado y conocer su estado sanitario, dos requisitos considerados esenciales para preservar la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

La legislación vigente obliga a que las explotaciones ganaderas estén inscritas y que el ganado ovino y caprino disponga de sistemas de identificación, registro y trazabilidad, independientemente de que se destine o no a una actividad comercial.

Los animales permanecerán inmovilizados en la propia finca, a disposición de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Alicante, que decidirán si cumplen las condiciones sanitarias necesarias antes de autorizar cualquier traslado.

Multas de hasta 1,2 millones de euros

La Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana contempla sanciones de entre 3.001 y 60.000 euros para las infracciones graves, mientras que las muy graves pueden alcanzar entre 60.001 y 1.200.000 euros. Será la autoridad administrativa competente la que determine la calificación de los hechos y, en su caso, la sanción correspondiente.

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La Guardia Civil recuerda que este tipo de inspecciones se realizan de forma habitual con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa de sanidad animal y proteger la seguridad alimentaria de los consumidores.