INCENDIO COCHES
Ocho coches arden en Guardamar en una cadena de incendios presuntamente provocados
La Guardia Civil investiga si una persona fue prendiendo fuego de forma progresiva a varios vehículos estacionados
Una cadena de incendios registrada durante la noche del sábado al domingo dejó ocho coches afectados por el fuego en Guardamar del Segura. Los primeros hechos se produjeron en la calle Doctor Luis Rivera y, posteriormente, las llamas aparecieron en otras vías cercanas del municipio.
Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una persona habría ido prendiendo fuego de forma progresiva y presuntamente intencionada a varios vehículos estacionados. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, identificar al posible responsable y determinar si todos los incendios están relacionados.
El aviso se recibió a las 23.04 horas del sábado. A partir de ese momento, los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse por diferentes puntos próximos para apagar los incendios y evitar que las llamas alcanzaran a más vehículos.
La cercanía entre los vehículos estacionados aumentaba el riesgo de propagación.
Participación de efectivos de tres parques
En el operativo participaron bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, además de efectivos del parque de Torrevieja, que se desplazaron hasta Guardamar del Segura como refuerzo.
La intervención se prolongó durante cerca de cinco horas y finalizó alrededor de las 4.00 horas del domingo. Durante ese tiempo, los equipos tuvieron que atender los diferentes puntos afectados y comprobar que no quedaban brasas ni focos activos que pudieran reavivar las llamas.
A pesar del número de vehículos incendiados y del despliegue de los servicios de emergencia, no se registraron personas heridas. El suceso se saldó únicamente con daños materiales, aunque algunos de los coches presentaban importantes desperfectos como consecuencia del fuego y de las altas temperaturas.
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