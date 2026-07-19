La ofrenda de flores a las patronas de Orihuela vuelve a Santa Justa

La ofrenda floral a las patronas de Orihuela, las Santas Justa y Rufina, que aparecieron como luceros en la refriega por la Reconquista, estuvo marcada este año por varias circunstancias que supusieron unos cambios en el acto con respecto a ediciones anteriores, pero que atestiguaron, una vez más, que el fervor sigue intacto.

En primer lugar, tuvo que adelantarse a las 18 horas, cuando normalmente se ha celebrado a las 19:30, por la final del Mundial de fútbol que enfrenta a España contra Argentina.

En segundo lugar, el calendario hizo que la ofrenda regresara a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, cuando en los últimos años se estaba realizando en la catedral, donde solían aguardar las imágenes durante días desde su traslado desde la parroquia hasta la seo oriolana hasta que volvían a su templo sumándose a la procesión cívico religiosa en el Día del Pájaro.

Entonces la ofrenda y el traslado de las imágenes hacia la Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María se solían hacer en un solo día. Sin embargo, en esta ocasión el traslado se produjo el jueves, a hombros de los costaleros de la comparsa que encabeza el bando cristiano, los Caballeros del Rey Fernando, permaneciendo las santas en la seo durante unas horas hasta que al día siguiente desfilaron hasta la iglesia junto a la Gloriosa Enseña del Oriol, portada en esta ocasión por el síndico Juan Martínez Tomé.

El peculiar calendario de esta edición de las fiestas ha hecho que este domingo posterior al día grande, el pasado viernes, se haya celebrado la ofrenda, a mediodía el tradicional rito de "pasar por el manto" de la patrona, la Virgen de Monserrate, a la Armengola, Pilar Hernández, y a los embajadores cristiano, Eduardo Aparicio, y moro, Francisco Sánchez.

Después, con el recorrido habitual, se inició el itinerario desde la Glorieta Gabriel Miró, donde cada comparsa estableció un punto de entrega de los ramos, hasta la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. A la altura del Ayuntamiento, los festeros que portaron ramos accedieron por la calle Salesas para realizar la ofrenda, mientras que el resto continuó por la calle Santa Justa junto con las agrupaciones musicales.

A su vez, la Armengola, los embajadores, los cargos festeros y la junta central de la asociación de fiestas ofrendaron flores blancas para confeccionar el mural, una estructura de cuatro niveles de escalones bajo las santas, situadas en un altar frente a la puerta principal del templo. Al ser de un mismo color, en este caso se eligió el blanco como un color neutro, los ramos quedaron a modo de manto de un solo color.

Semana de celebraciones

Por delante resta una semana cargada de actos, como la Guerrilla Única de la Pólvora y la Toma del Castillo, que este año cambia de formato y ubicación, escenificando la leyenda de la Armengola a través de un espectáculo en 3D, audiovisual e inmersivo, por primera vez en la plaza Ramón Sijé -cuando hasta ahora tenía lugar en la Glorieta Gabriel Miró-, dejando atrás la fortaleza de cartón piedra.

Será este martes cuando se celebre la guerrilla, que, a juzgar por las inscripciones, promete un récord de participación en este pasacalle en el que cada bando dispara trabucos y arcabuces en una exhibición de arcabucería y pólvora. En esta ocasión, el recorrido será el mismo, pero a la inversa, partiendo de la Glorieta hasta el paseo Calvo Sotelo, con la idea de que los tiradores y los cargos festeros participen en la posterior toma del castillo.

Hasta ahora, los dos bandos escenificaban teatralmente las batallas, con la recreación del Pacto de Tudemir del año 713, la reconquista por parte del bando de la media luna y la representación de "La puerta de la traición" bajo el prisma de la cruz, incluyendo la izada de las banderas en la fortaleza.

Ahora, se representará solo la leyenda de la Armengola. De esta forma, se hilvana el contenido con el desembarco en la costa y la reconquista al pie del monte de San Miguel, sin el castillo como hasta ahora se conocía.

La dana de septiembre de 2019 se llevó por delante el que había. Justo ese año se había estrenado un espectacular castillo festero de 26 metros de largo, 11 de alto y 9 de fondo, el más grande de España en su categoría. Desde entonces, la asociación alquilaba una fortaleza, pequeña y cara, por lo que se ha optado por proyectarlo sobre la fachada del Centro Cultural Miguel Hernández y la Antigua Caja de Ahorros de Monserrate, recientemente rehabilitada.

Será un espectáculo de imagen y teatralización que impregnará todos los sentidos. Para ello, la asociación ha preparado un mapping, una técnica audiovisual que proyecta imágenes, animaciones y vídeos sobre una fachada, haciendo que el contenido se adapte y se creen ilusiones ópticas que harán que el inmueble cobre vida y sea un elemento más de la representación histórica que promete ser un sistema inmersivo en 3D acompañado con música y baile. Posteriormente, el Alcaide del Castillo, Raúl Muñoz Pascual, de Moros J'Alhamed, pronunciará su discurso.

Ya el miércoles será el turno del desfile infantil, con la importancia de que los festeros sigan creciendo, seguido de la Retreta el jueves 23 para llenar las calles de ambiente festivo y humor antes de la Entrada Cristiana el viernes 24 y la Entrada Mora el sábado 25, con sus boatos y su despliegue de trajes, música y color.