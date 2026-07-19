Torrevieja alza el telón de su 72º Certamen de Habaneras y Polifonía con Ainhoa Arteta y una gala inaugural matinal inédita

El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional arrrancó este domingo su 72.ª edición con una gala extraordinaria marcada por un horario poco habitual. La inauguración se ha adelantado a las 12.30 horas para evitar que coincidiera con la final del Mundial de Fútbol de 2026, disputada por la selección española.

La Paloma y La Golondrina

La banda de la Unión Musical Torrevejense, dirigida por Carlos Ramón Pérez y acompañada por los solistas Alberto Ballesta y Conchita Pérez Boj, interpretó los himnos de Torrevieja, la Comunidad Valenciana y España en la apertura del certamen. A continuación, el tenor granadino José Manuel Zapata, presentador de esta edición, ha entrado en el escenario cantando "La Paloma", de Sebastián Iradier, junto al coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal. La formación torrevejense, dirigida por Selena Cancino, completó su actuación con un programa en el que se han combinado la habanera y la polifonía.

Actuacón de Ainhoa Arteta / INFORMACIÓN

La gala continuó con la actuación de la soprano Ainhoa Arteta, acompañada al piano por Antonio Soria. Su repertorio ha incluido piezas como "Alfonsina y el mar", "La Golondrina" y "Todas las mañanitas". En esta última parte del programa también ha participado la Escuela Coral Municipal.

La programación continuará este lunes con una nueva gala de exhibición protagonizada por agrupaciones de Torrevieja. Participarán el coro y orquesta Maestro Ricardo Lafuente, la masa coral José Hódar, el Orfeón de Torrevieja Mario Bustillo, la agrupación coral Manuel Barberá, el coro Maestro Casanovas y la coral torrevejense Francisco Vallejos.

La gala comenzará a las 22.00 horas en el Teatro Municipal. Antes, a las 20.00 horas, la confluencia de las calles peatonales Concepción y Fotógrafos Darblade acogerá el espectáculo ‘La habanera hecha danza’, a cargo de la Academia QK, dentro del programa de actividades paralelas del Certamen.

Programación prevista del Certamen de Habaneras / INFORMACIÓN

"Declaraciones"

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Torrevieja y presidente del Patronato del Certamen, Eduardo Dolón, señaló que comienza una edición con buenas expectativas, que "apuntan a un nivel artístico especialmente alto entre los coros participantes".

Dolón también agradeció el esfuerzo de artistas, músicos y equipos organizativos para reajustar los horarios de la gala inaugural. Además, anunció que esta semana se darán a conocer novedades sobre el proyecto de las Eras de la Sal, tanto en lo relacionado con su entorno como con el futuro auditorio del Certamen y el Museo del Mar y de la Sal. Un anuncio de novedades y construcción inminente de las instalaciones que se ha producido en cada uno de los últimos tres certámenes sin que la obra se haya podido hacer realidad.

Por su parte, el vicepresidente del Patronato, José Antonio Quesada, destacó que la inauguración permite presentar al público el trabajo desarrollado desde el final de la pasada edición. Según ha indicado, la programación de este año busca mantener la variedad y la calidad que han caracterizado la trayectoria del certamen.

El mundial de la habanera

A la jornada inaugural también asistieron el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha afirmado que “hoy comienza el Mundial de la Habanera en Torrevieja”. Navarro ha renovado asimismo el compromiso de la Diputación de Alicante con la promoción del certamen, al que ha definido como “orgullo de toda la provincia de Alicante”.

Tradición coral

La tradición coral local tendrá una noche propia el lunes 20 de julio y el escenario del teatro se llenará con la genuina interpretación melódica de los coros más queridos de la ciudad. El Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente, la Masa Coral José Hódar, la Agrupación Coral Manuel Barberá, el Orfeón de Torrevieja, el Coro Maestro Casanovas y la Coral Torrevejense Francisco Vallejos. La obra obligada de esta edición será “Habanera de Sal”, compuesta por Antoni Mas y Belén Puente, nueva variación de los temas que el Certamen torrevejense ha convertido en su propio universo.

La competición internacional comenzará el martes 21 de julio con la participación del Riga Technical University Mixed Choir “Vivere”, de Riga, Letonia; el Anchorus Polyphonic Choir, de Ankara, Turquía; el Sortilegio Vocal Ensamble, de Valparaíso, Chile; y el Beijing Wuzi Riparian Choir, de Pekín, China.

Un momento de la inauguración de la velada / INFORMACIÓN

Veladas

La segunda velada, el miércoles 22 de julio, contará previsiblemente con la actuación de Chamber Choir “Portland Phoenix”, de Estados Unidos; el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas, de Puebla, México; el Mixed Choir “Viva”, de Brežice, Eslovenia; y el Administratio Choir, de Malang, Indonesia.

El jueves 23 de julio, tercera velada competitiva, será el momento decisivo para el Coro de Cámara de Mérida, de Venezuela; el State Capella Choir of Ukraine “Trembita”, de Leópolis, Ucrania; el Coro Juvenil “Sinfonía por el Perú”, de Lima, Perú; y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires, de Argentina.

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La cuarta y última noche de competición será el viernes 24 de julio y estará dedicada a las tres agrupaciones españolas seleccionadas. Participarán el Coro de Cámara “Ainur”, de Las Palmas de Gran Canaria; el Coro “Encanto”, de Griñón, Comunidad de Madrid; y el Coro “Aurum”, de Luanco, Asturia